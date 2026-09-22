Le président du Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD JARIGN), Aly Ngouille Ndiaye, a lancé ce week-end, au centre Ale Badara Sy de Linguère, la plateforme digitale d’adhésion à sa formation politique. L’ancien ministre de l’Intérieur entend faciliter l’adhésion des Sénégalais de l’intérieur comme de la diaspora et disposer d’une base de données pour accompagner le développement du parti.

Le PSD JARIGN veut accélérer sa structuration. Le président du parti, Aly Ngouille Ndiaye, a procédé ce week-end à Linguère au lancement de la plateforme digitale destinée à l’adhésion des militants et sympathisants.

La cérémonie, organisée au centre Ale Badara Sy, a réuni des militants et sympathisants venus assister à la présentation de cet outil numérique. Selon Aly Ngouille Ndiaye, la plateforme doit permettre aux Sénégalais, où qu’ils se trouvent, de mieux connaître le parti avant d’y adhérer, mais également de contribuer à ses activités.

« Aujourd’hui, nous avons demandé à nos sympathisants, à nos camarades de parti et aux militants de venir assister au lancement de la plateforme du parti PSD Jitel Jarignou Rewmi », a-t-il déclaré.

Le président du PSD JARIGN rappelle que son parti a été créé au milieu de l’année 2025 et a obtenu son récépissé le 1er septembre 2025. Près d’un an après, il entend ainsi s’appuyer sur le numérique pour faciliter l’adhésion et poursuivre la massification de sa formation.

Une base de données pour les prochaines échéances

Au-delà de l’adhésion, la plateforme doit également servir d’outil de structuration et de suivi des militants. Aly Ngouille Ndiaye explique qu’elle permettra notamment de connaître le nombre d’adhérents du parti au niveau national et international.

L’ancien ministre de l’Intérieur y voit également un outil pour préparer les prochaines échéances électorales, notamment le parrainage.

« Nous sommes aujourd’hui à l’heure du décompte et cette plateforme nous permettra de savoir le nombre d’adhérents au niveau national comme au niveau international », explique-t-il, ajoutant que l’outil permettra également au parti de disposer d’une base de données pour son parrainage.

Pour Aly Ngouille Ndiaye, cette démarche doit aussi aider le PSD JARIGN à déterminer sa stratégie électorale. « Cela nous permettra davantage de savoir sur qui nous allons faire la coalition ou si nous allons seuls en élection. Tout dépendra du choix de notre parti et c’est plus démocratique », soutient-il.

Sur la question des alliances, le président du PSD JARIGN affirme toutefois ne pas vouloir se prononcer pour le moment sur une éventuelle coalition avec le pouvoir ou l’opposition. « Aller en coalition avec le pouvoir ou avec l’opposition ne m’intéresse pas pour le moment. Je connais mon chemin et je sais là où je dois aller », a-t-il déclaré.

Cap sur la massification

Le lancement de la plateforme ne devrait pas rester limité à Linguère. Aly Ngouille Ndiaye annonce son déploiement dans d’autres localités du pays, notamment à Dahra Djolof, où une étape est prévue vendredi prochain.

L’objectif affiché est de toucher davantage de Sénégalais et d’élargir la base militante du parti, au Sénégal comme à l’étranger.

Pour le président du PSD JARIGN, la jeunesse constitue également un indicateur important de la vitalité d’une formation politique. « On reconnaît la vivacité d’un parti politique à travers sa jeunesse. Un parti qui n’a pas de jeunesse n’a plus sa raison d’être », estime-t-il.

À travers cette plateforme, le PSD JARIGN entend ainsi poursuivre sa structuration, renforcer son implantation et préparer les prochaines échéances électorales.