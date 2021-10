Cadre de vie

Après son appel à Dubaï lors de l’Exposition universelle, le président de la République Macky Sall a réaffirmé sa volonté de voir le Sénégal propre. En Conseil des ministres hier, il a rappelé au gouvernement la priorité qu’il accorde à la propreté dans toutes les collectivités territoriales du pays. ‘’Le président de la République encourage, d’ores et déjà, les actions notables et visibles accomplies par l’Unité de coordination et de gestion des déchets (UCG) sur l’étendue du territoire national, tout en demandant une amplification de ses activités à travers le renforcement des emplois dans le secteur avec les 12 000 emplois du programme "Xëyu Ndaw Ñi", dans une perspective d’une véritable économie circulaire dans ce secteur (nettoiement, traitement, recyclage, valorisation)’’, indique-t-on dans le communiqué du Conseil des ministres reçus hier.

‘’Le chef de l’Etat signale, dans ce cadre, l’urgence d’accentuer la mise en œuvre du Programme de modernisation de la gestion des déchets (Promoged), programme doté de ressources conséquentes qui doit intégrer des volets prioritaires "sensibilisation des populations" et appropriation durable de la stratégie nationale de gestion des déchets par les acteurs de l’écosystème de l’hygiène publique, du nettoiement et de la propreté’’, ajoute-t-on.

... Macky Sall a invité le ministre en charge de l’Hygiène publique à relancer l’organisation régulière des journées nationales de nettoiement (Cleaning Day) avec l’implication, au premier plan, des collectivités territoriales et des forces vives de la nation. Avec ces dernières, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique devrait poursuivre les projets d’embellissement et d’équipement en mobiliers urbains des villes et communes du Sénégal. ‘’Le président de la République rappelle, à ce sujet, la nécessité d’assurer un aménagement paysager adapté, des espaces publics ; d’améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des biens sur les boulevards et axes routiers qui doivent être aménagés (pavage) et libérés, à terme, de tout encombrement et de toute installation irrégulière’’, lit-on dans le document.