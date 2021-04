L’Association nationale des caméramans professionnels du Sénégal (ANCPS) fustige la démarche de la direction de Sen TV qui, depuis le mois de février 2021, laisse quatre de ses caméramans dans une grande angoisse. Ces employés se trouvent en effet sans salaire, selon l’association, ajoutant que la rupture abusive de leur contrat de travail par la direction générale n’a pas respecté les procédures.

‘’Il est inconcevable de rompre un contrat d’un agent sans préavis et mieux, de le lui notifier par SMS’’, dénonce l’ANCPS. Ses membres sollicitent le soutien du secrétaire général du Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal, la Coordination des associations de presse (CAP) ainsi que de toutes les bonnes volontés.

‘’ Cette situation génère de la colère, de la part de ces salariés qui se sont investis depuis de nombreuses années, à qui on a toujours demandé tant et plus, pour hisser la boite de l’avant. L’Association nationale des caméramans professionnels du Sénégal ne veut pas rester muette face aux décisions arbitraires prises par Bougane Guèye Dany, PDG de la Sen TV, remettant en cause les contrats de travail et dénonce avec la plus grande énergie cette forme de forfaiture à l’endroit de nos confrères’’, lit-on dans son communiqué.