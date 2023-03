S’il a eu la chance de prendre part à la Coupe du monde 2022 avec le Cameroun et d’entrer en jeu contre la Suisse (0-1) et la Serbie (3-3), en revanche Gaël Ondoua traverse une saison galère en club. Et encore, le mot est faible. En tout et pour tout, le milieu de terrain de 27 ans a en effet dû se contenter de 50 minutes de jeu avec Hanovre 96 en Bundesliga 2. La situation a encore pris une tournure plus problématique début mars, lorsque le joueur a été prié d’aller s’entraîner avec l’équipe U23. Alors qu’il faisait office de titulaire indiscutable la saison passée, le Lion indomptable a avancé une explication étonnante pour justifier sa mise au ban.

D’après lui, celle-ci n’a rien de sportif ! ‘’Je pense que les raisons sont claires. Tout le monde a vu ce qui s'est passé après la Coupe du monde. Avec moi, un footballeur qui est enregistré au club comme citoyen russe’’, a glissé le natif de Yaoundé dans des propos rapportés par le média allemand ‘’Bild’’. ‘’Et qui pense qu'un homme doit toujours avoir sa propre vérité et sa propre opinion. Et en ce moment, j'en paie le prix’’.

En effet, Ondoua a grandi en Russie, il a été formé au Lokomotiv Moscou et porte un amour sans faille à sa deuxième patrie, dont il arbore fièrement le drapeau sur ses chaussures de match, aux côtés de celui du Cameroun. Dans le contexte actuel, avec la guerre en Ukraine, le Russo-Camerounais affirme donc faire office de bouc émissaire. Ces accusations ont été balayées d’un revers de la main par le directeur sportif de son club, Marcus Mann. ‘’Gaël se rend moins crédible à chaque déclaration’’, a fustigé le dirigeant en mettant en avant le cas du milieu Max Besuschkow, qui possède lui aussi la nationalité russe et joue régulièrement. Une chose est sûre : le point de non-retour a été atteint entre les deux parties et Ondoua pourrait bien faire ses valises avant même le terme de son contrat en juin prochain.

