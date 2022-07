Thierno Alassane Sall était à Mbour, ce weekend. Le leader d’Aar Sénégal a montré l’état de décrépitude dans laquelle se trouve le secteur de la pêche qui constitue l’un des premiers piliers de développement de la localité, cause principale de l’émigration irrégulière. Pour lui, l’Assemblée nationale a un rôle important à jouer dans la lutte contre l’émigration irrégulière.

De passage dans la capitale de la Petite Côte dans le cadre de sa tournée de campagne électorale en vue des Législatives du 31 juillet prochain, la coalition Aar Sénégal a pointé du doigt la situation qui prévaut dans le secteur de la pêche artisanale au Sénégal, pour asseoir sa thèse sur l’émigration irrégulière. Selon son leader Thierno Alassane Sall (TAS) ‘’on ne peut pas être à Mbour sans s’émouvoir de l’état de la pêche qui connait une faillite et les pêcheurs ne vivent plus de leur travail, malgré les rudes épreuves et les durs labeurs qu’ils font avec dévouement et engagement’’.

Sur cette lancée, il soutient que cette situation est la cause fondamentale du phénomène de l’émigration irrégulière. ‘’C’est ce qui explique en partie l’émigration irrégulière. On ne peut pas ne pas se souvenir de ces deux jeunes partis à moins de 15 ans, peut-être même avec l’assentiment de leurs parents, tout en sachant qu’ils risquaient pertinemment la mort en traversant la mer, parce qu'ils préfèrent la mort à la misère de toute une vie au Sénégal’’, s’indigne-t-il. Thierno Alassane Sall fustige ainsi un manque de réaction de l’État pour résorber ce phénomène avec des politiques de jeunesse et d’emploi. ‘’Dans quel pays des jeunes peuvent se jeter à la mort en contingents répétés depuis des années sans que rien ne soit entrepris par une quelconque autorité pour mener les enquêtes nécessaires pour élucider les causes de cette situation et en même temps prendre des mesures correctives nécessaires ?’’, s’est-il interrogé.

De ce fait, assure le leader, ‘’Aar Sénégal s’engage, parce que l’Assemblée nationale joue un rôle important dans la protection des Sénégalais et doit essayer de faire en sorte que le drame de l’émigration s’arrête’’.

Mais, précise-t-il, ‘’cela ne peut s’arrêter sans qu’il y ait des investissements conséquents dans l’agriculture, l’industrie, le tourisme pour pouvoir créer de l’emploi. Or, le tourisme se meurt ici dans la Petite Côte’’, dénonce-t-il.

Par ailleurs, il s’est également prononcé sur la question de l’homosexualité. ‘’Nous condamnons l’homosexualité de la plus ferme des manières. Ceux qui veulent faire appliquer leur propre méthode n’ont qu’à entrer en politique pour porter leur propre projet. En politique, nous portons nos projets et nos visions de société. Chaque vision de société est incontestablement contre l’homosexualité.

Mais il y a parmi eux des politiciens que j’ai croisés dans des rencontres politiques et qui ont des connivences avec des partis politiques et qui utilisent des organisations soi-disant apolitiques pour pouvoir drainer des gens vers une coalition politique bien précise’’, a-t-il lancé à certaines organisations qui portent en bandoulière la problématique de l’homosexualité sans les nommer. ‘’Parce que s’il s’agit de Jikko, ils devraient s’insurger contre les menaces de mort contre la presse, contre des personnes physiques. Ils devraient s’insurger contre les violences verbales exécrables contraires à nos mœurs et à la religion, qui consiste à insulter tout le monde, y compris les chefs religieux’’, s’est-il offusqué.

Pour le leader de la République des valeurs, ‘’on a tellement insulté dans ce pays qu’il y a des personnes qui, à force d’insulter, sont devenues des conseillers municipaux et on ne les a jamais entendus s’indigner de ce fait. Et il y a des choses beaucoup plus graves ici. Nous avons notre programme et vu les personnalités qui composent notre liste, on connaît bien leur honnêteté’’, a indiqué M. Sall.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)