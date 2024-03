Yoff, Patte d'Oie et Cambérène, Fass, Gueule-Tapée, des quartiers emblématiques de Dakar ont été choisis délibérément pour le lancement officiel de la campagne de Khalifa Sall. Ce choix symbolise l'engagement du candidat de Taxawu Sénégal envers ce département qu'il l'a élu deux fois maire (2009 et 2014) et est toujours entre les mains de son directeur de campagne, Barthélemy Dias.

Ce dimanche 10 mars 2024, c’est à Yoff, fief de l’un des collaborateurs qui est l’édile de cette commune depuis 2022, Issa Laye Samb, où Khalifa Sall a commencé son deuxième jour de campagne. Accompagné par ses plus loyaux lieutenants, Barth et Cheikh Guèye, le candidat de Taxawu Sénégal veut conquérir le cœur des Dakarois. Cette région est l’un des plus importants greniers électoraux de cette Présidentielle 2024.

La bataille de la capitale s’avère donc décisive et Khaf et Cie comprennent bien ces enjeux, souffle un des militants très enthousiastes. La veille, il avait sillonné les communes de Fass Colobane-Médina et Plateau. Sa caravane a été attaquée, dans la soirée, au niveau de Dakar-Plateau, par des jeunes non identifiés. Des actes de violence qui n’ont pas fait de dégâts, mais annoncent les couleurs d’une campagne clivante et conflictuelle.

Ce dimanche, lors de sa première allocution, très confiant, Khalifa Sall a révélé : ‘’En ce premier jour de campagne électorale, les communes de Fass-Gueule Tapée-Colobane, de Médina et de Dakar-plateau ont été le témoin privilégié d'une forte mobilisation en notre faveur. La déferlante humaine qui a accompagné notre caravane confirme une dynamique de victoire indéniable, témoignant de l'enthousiasme et du soutien massif du peuple sénégalais à ma candidature.’’

En outre, le candidat de Taxawu Sénégal relève qu’au-delà de l'effervescence de cette journée, ‘’c'est un signe clair que la population de Dakar aspire à un changement positif, porté par des projets concrets et des solutions efficaces’’.

Dans cette après-midi de ce dimanche, l’ambiance carnavalesque rythmée par le tube de la campagne repris par les militants et sympathisants en tee-shirt vert ou blanc à l’effigie de Khalifa président anime la caravane.

Dans ces ruelles exiguës de la commune mythique, trotte l’ancien maire de Dakar habillé tout en blanc assorti d’une casquette de même couleur. Tenant des spécimens de son programme, il n’hésite pas de temps à autre à avoir des apartés avec Barthélemy et Cie.

Dans son programme, l’ancien directeur de campagne d’Ousmane Tanor Dieng s’est inspiré des conclusions des Assises nationales axées autour du triptyque ‘’l'Humain, l'Eau, la Terre’’. Cette offre politique s'articule autour de cinq orientations stratégiques : le vivre-ensemble dans une communauté de valeurs et de destins, la refonte de la gouvernance pour garantir la cohésion sociale, une nouvelle politique économique pour bâtir un redressement productif, l’investissement dans le capital humain pour un meilleur équilibre et une équité sociale et un engagement dans la construction de l’unité africaine.

Dans cette perspective, il a appelé les citoyens à lui faire confiance. ‘’J’invite les Sénégalais, à la lumière des programmes et propositions, à faire le choix de la coalition Khalifa Président pour un avenir sûr et un pays réconcilié’’, a-t-il lancé à la foule.

Accompagné d’une marée de partisans, après Yoff, direction le quartier populaire de Patte d’Oie, promettant un "Sénégal nouveau" et un "changement radical" de gouvernance.

C’est à Cambérène où la caravane a pris fin, tard dans la nuit. Khalifa Sall et son équipe ont parcouru les différentes rues de ce quartier, engageant la conversation avec les citoyens, écoutant leurs préoccupations et présentant ses ambitions pour le pays, s'il est élu.

Khalifa joue la carte de l’expérience

Dans ses différentes pages dans les réseaux sociaux, Khalifa met en avant son parcours politique et professionnel. La publication : trois photos bien pixélisées avec un message clair se différenciant des autres prétendants à la course, est épinglée : ‘’Le président Khalifa Ababacar Sall est le plus expérimenté des candidats.’’

Flegmatique et avare en paroles, Khalifa ne manque pas de lancer des piques à la coalition Diomaye Faye. Dans un autre post sur Facebook montrant des photos de Mimi Touré, Habib Sy, Abdourahmane Diouf, Aida Mbodj et Me Moussa Diop, il ne manque pas de caricaturer cette partie de l’opposition qui a rejoint le camp de l’ex-Pastef, envenimant les relations entre ces deux formations politiques.

Il raille ses anciens alliés ouvertement : ‘’Comme l’opposition a bon dos ! Flanqués du sobriquet ’Tel est tel…’, ils s’acoquinent désormais avec leur nouveau seigneur et s'offrent honteusement pieds et poings liés à ceux qu’ils ont longtemps traités de populistes, extrémistes… Aucun citoyen digne ne les suivra dans leurs turpitudes. Qui est fou ?’’, satirise-t-il.

Cette publication sur les réseaux sociaux a rapidement gagné en popularité, générant un large éventail de réactions de la part des internautes. Tandis que de nombreux supporters de Khalifa Sall ont exprimé leur approbation et leur enthousiasme pour ses idées, ses critiques n'ont pas tardé à entrainer des réactions, marquant le début d'un débat animé.

Certains partisans d'Ousmane Sonko qualifient cette sortie de jalousie et d’une peur bleue de leur coalition qui continue d'accueillir de nouvelles têtes.

Alors que la campagne présidentielle s'intensifie, les sorties de Khalifa Sall, tant sur le terrain qu'en ligne, promettent de continuer à animer le débat politique au Sénégal, posant les bases d'une élection présidentielle hautement compétitive et passionnément suivie.

Les prochains jours promettent d'être passionnants, marqués par des débats animés, des rencontres publiques et l'expression de diverses perspectives dans le cadre de cette élection présidentielle cruciale pour l'avenir du Sénégal.

AMADOU CAMARA GUEYE