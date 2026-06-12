Dans le cadre de leur engagement en faveur de la souveraineté alimentaire et du développement durable de l’agriculture sénégalaise, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) poursuivent la mise en œuvre du Programme des ICS pour le soutien à l’Agriculture (PICSA).

Après une phase pilote conduite en 2025, le programme entre dans une nouvelle dynamique avec la préparation de la campagne agricole 2026-2027.

Cette étape selon un communiqué, vise à consolider les acquis, à enforcer l’accompagnement des producteurs et à soutenir davantage la production semencière nationale.

C’est dans ce cadre qu’une visite conjointe des parcelles de production de semences de maïs certifiées a été organisée à Pout, en partenariat le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté Alimentaire, les services techniques déconcentrés, la recherche agricole dont ISRA, les autorités administratives et les acteurs territoriaux. "Cette initiative porte sur une superficie de 10 hectares et vise une production minimale de 15 tonnes de semences de maïs certifiées à raison de 1,5 tonnes à l’hectare comparé au rendement semence nationale qui est de

1e Tonne à l’hectare. À travers les parcelles de production de semences de maïs certifiées mises en place à Pout, les

ICS contribuent à renforcer l’accès à des semences performantes, adaptées aux réalités locales et essentielles à l’amélioration des rendements. Au-delà de la visite, ce partenariat traduit la volonté des ICS de contribuer à la reconstitution du capital semencier national, en facilitant l’accès des producteurs à des semences de qualité, à des intrants adaptés et à un accompagnement technique de proximité.

En 2025, la phase pilote du PICSA a permis d’accompagner plus de 60 producteurs, répartis dans cinq zones agro-écologiques du Sénégal, sur une superficie cumulée d’environ 40 hectares emblavés. Les résultats observés ont confirmé la pertinence du modèle, avec des rendements pouvant atteindre jusqu’à deux fois les références nationales et locales. Plus de 80 % des

producteurs bénéficiaires ont affiché des rendements supérieurs aux moyennes nationales pour leurs cultures" a renseigné la note. Pour qui, ces résultats démontrent qu’un appui structuré, fondé sur des intrants adaptés et de qualité, des semences certifiées et un encadrement technique de proximité, peut contribuer de manière

significative à l’amélioration des performances agricoles.

...Pour la campagne agricole 2025-2026 les ICS ont fourni la quantité record de 105 000 tonnes d’engrais NPK complexe. Pour la campagne agricole à venir les ICS ont pris les dispositions pour pouvoir fournir les intrants aux distributeurs agréés par l’État. Ces volumes comprennent plusieurs formules adaptées aux besoins des producteurs, dont le NPK 6-20-10, le NPK 15-15-15, le NPK 15-10-10, le NPK 10-10-20, le NPK 9-23-30 et le DAP. "Cette mobilisation industrielle et logistique traduit la capacité des ICS à accompagner les besoins du secteur agricole national, dans un contexte marqué par la nécessité de sécuriser les intrants stratégiques, de renforcer la souveraineté alimentaire et d’améliorer durablement la productivité agricole.

La visite conjointe a permis d’évaluer l’état d’avancement des cultures, d’observer le

développement végétatif, la densité de peuplement, l’état sanitaire des plants et les perspectives de récolte. Elle a également constitué un cadre d’échanges sur les contraintes rencontrées, les recommandations techniques et les prochaines étapes relatives aux activités de récolte et de post-récolte" a poursuivi le document

À travers le PICSA, les ICS réaffirment leur engagement aux côtés du monde agricole en

mettant leur expertise industrielle, notamment dans la production d’engrais, au service de la performance des producteurs et du renforcement de la production semencière nationale. Cette démarche contribue à bâtir une agriculture plus productive, plus résiliente et plus durable, en

cohérence avec les orientations nationales en matière de souveraineté alimentaire et avec la Vision Sénégal 2050, qui place la transformation du secteur agricole au cœur des priorités de développement, a conclu la même source.