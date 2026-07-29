Publié le 29 Jul 2026 - 11:50

Le nouveau plafond fixé par l'ARM conteste

 

Le nouveau prix plafond de l'oignon ne fait pas l'unanimité. L'Agence de régulation des marchés (ARM) a récemment annoncé un plafonnement à 9 000 F CFA le sac de 25 kilogrammes, soit 360 F CFA le kilogramme. Une décision contestée par certains producteurs, qui estiment qu'elle pénalise la filière. Parmi les voix les plus critiques figure Amar Yaya Sall, agropasteur à Darou Ndoye, membre du Cadre de concertation des maraîchers du Sénégal et secrétaire national chargé des revendications du Syndicat des agriculteurs du Sénégal (SAS).

Selon lui, cette nouvelle tarification est en contradiction avec les orientations précédemment défendues par l'ARM. « L'Agence de régulation des marchés avait elle-même conseillé un prix plafond de 400 F CFA le kilogramme. Quelle est la base économique de ce revirement et quelles en sont les justifications ? », s'interroge-t-il. Le responsable syndical considère que cette décision est « injuste, inappropriée et illégale ». Il annonce que les producteurs concernés entendent saisir la justice afin d'obtenir l'annulation de la mesure.

« Nous allons immédiatement saisir la justice pour demander l'annulation de cette décision et obtenir réparation du préjudice subi », affirme-t-il. Cette sortie intervient alors que la commercialisation de l'oignon local reste un enjeu sensible, tant pour les producteurs que pour les consommateurs. La décision de l'ARM pourrait ainsi ouvrir un nouveau front de contestation entre les autorités de régulation et les acteurs de la filière maraîchère.

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economie
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