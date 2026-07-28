L’Afrique peut-elle transformer sa croissance démographique en moteur de développement ? C’est tout l’enjeu de la Journée scientifique de partage d’expériences qui s’est tenue ce 27 juillet à Saly, au Sénégal, en marge de la Conférence internationale sur les National Transfer Accounts (NTA). Organisée par l’UNFPA/WCARO, le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en collaboration avec le CREG et ses partenaires, cette rencontre stratégique a réuni une trentaine de participants clés du continent.

Le contexte est connu : l’Afrique vit une transition démographique rapide. Une jeunesse de plus en plus nombreuse qui, si elle est bien formée, en bonne santé et employée, peut devenir un formidable levier de croissance inclusive et durable. Dès 2017, l’Union africaine avait anticipé cet enjeu en adoptant sa Feuille de route sur le dividende démographique à travers des investissements dans la jeunesse. Ce cadre continental guide depuis lors les États membres dans leurs politiques publiques.

Pour concrétiser cette ambition, plusieurs pays, avec l’appui de leurs partenaires, ont mis en place des Observatoires nationaux du dividende démographique (ONDD). De véritables plateformes multi sectorielles chargées de produire des données probantes et des analyses pour éclairer les gouvernements. C’est précisément le rôle et l’apport de ces ONDD qui ont été au cœur des discussions à Saly.

L’objectif général de la journée était de faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Feuille de route de l’UA, à travers les travaux des Observatoires, et d’identifier les défis qui freinent encore l’utilisation de l’approche NTA dans les politiques publiques. Au programme, quatre objectifs spécifiques : il fallait d’abord documenter les avancées, ensuite partager les résultats concrets, après identifier les blocages et, enfin, proposer des solutions.

« La Feuille de route de l’Union africaine demandait de créer des Observatoires du dividende démographique en Afrique, ce qui a été fait dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’à Madagascar. Au-delà de ces observatoires, nous avons aussi des outils qui ont été développés pour voir comment le budget peut être orienté afin de pouvoir capturer ce dividende démographique. Actuellement, c’est ce que nous sommes en train de faire, pour voir ce qui a été produit, quels sont les défis et ce qui reste à parfaire », a souligné Latif Dramani, président-coordonnateur du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG), maître d’œuvre de ce pré-symposium de Saly qui se tient justement à la veille de la 4e édition de la Conférence africaine sur les Comptes de transferts nationaux (NTA-Africa).

« Les deux événements sont intimement liés parce que les pays utilisent les NTA comme une méthode. Mais aujourd’hui, ce qui intéresse les décideurs, ce ne sont pas les méthodes, mais les résultats pour pouvoir décider. C’est pourquoi on s’est dit qu’on allait organiser le pré-symposium et poursuivre avec la Conférence pour pouvoir voir les innovations au niveau de la recherche qui permettent d’alimenter l’action publique.

C’est cela, le lien entre la recherche et le développement, la recherche et l’action politique », a admis le professeur Latif Dramani. Au-delà du partage, les organisateurs attendaient des produits concrets à l’issue de la rencontre : un rapport de synthèse, une note de recommandations opérationnelles et une cartographie précise des besoins des pays en matière de renforcement de capacités.

Pape Mbar Faye