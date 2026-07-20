Publié le 20 Jul 2026 - 10:01

Entrepreneuriat féminin

 

Marcel Mathias Manga, expert-comptable et acteur social natif de la commune de Golf Sud, a organisé avant-hier à Guédiawaye une journée de l’entrepreneuriat féminin. Lors de cette journée, des centaines de femmes ont été initiées, formées et sensibilisées sur 5 filières porteuses, par des figures marquantes de l’entrepreneuriat féminin au Sénégal. L’initiateur souligne qu’une femme qu’on aide à évoluer, c’est toute la famille et toute la commune qui évoluent avec elle.

« Voilà d’où est venue cette volonté de vouloir soutenir les femmes de notre commune par des formations. Il ne s’agit pas de financement, mais de formation, surtout, parce qu’elles sont toutes là, elles ont des activités, donc elles ont besoin surtout d’accompagnement. Les financements viendront plus tard quand elles mettront en place leur propre structure. On verra aussi comment les aider dans la structuration ainsi que dans l’accompagnement.

On va faire un compte rendu de ce qu’elles décident de faire, quelles filières elles vont décider de développer. Maintenant, suite à ça, comment on va structurer avec elles, les accompagner. Et puis plus tard, pourquoi pas aller visiter les organismes de financement pour les aider à mieux développer leurs activités », a-t-il ajouté. 

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