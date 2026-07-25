La 5ᵉ édition de la Semaine Climat & Énergie s’est achevée hier sur une ambition partagée : structurer une transition écologique ancrée dans les réalités du continent. Réunis sous l’impulsion d’Enda Énergie, acteurs de la société civile, experts et décideurs publics ont tiré les enseignements de cette semaine d’échanges pour tracer la feuille de route des actions à venir.

En baissant le rideau sur cette 5ᵉ édition, les organisateurs ont fait du bilan environnemental de leurs propres interventions le premier acte de leur engagement. Pour Enda Énergie et ses partenaires, la clôture des travaux a été l’occasion de réaffirmer un impératif : agir au plus près des populations sans alourdir l'empreinte écologique des opérations. Un programme étendu de compensation carbone, axé sur le reboisement et la restauration des sols, accompagne désormais l'ensemble de leurs déploiements. « Pour accompagner l'empreinte de nos activités régulières, des actions de reboisement sont nécessaires. Nos initiatives permettent d'aller plus loin en redonnant une belle place aux espaces naturels à travers le pays », souligne le Coordinateur des programmes à Enda Énergie, Jean Pascal Correa. Ce volet s’articule autour d’une gestion sobre de la logistique, d’opérations de plantation auprès d’écoles et de centres de santé, ainsi que d’un travail soutenu de sensibilisation citoyenne.

Mobilité électrique : une réflexion attentive aux réalités

Cette séance de clôture a également permis d'aborder avec pragmatisme la question de la mobilité électrique. Si l’orientation est actée sur le principe, les participants ont souligné la nécessité de tenir compte du maillage territorial : en dehors des grands axes, le déficit en bornes de recharge impose une transition mesurée pour ne pas pénaliser la présence sur le terrain rural. Ainsi, pour M. Correa : « Le réseau actuel invite à avancer pas à pas afin de préserver la continuité de nos actions auprès des populations. Trouver le bon équilibre passe d'abord par une gestion raisonnée et partagée de nos déplacements. » L’accent immédiat reste donc mis sur le regroupement des trajets, l’éco-conduite et l’implication directe des équipes locales.

À la fin des travaux, sur le volet financier, l’objectif affiché est de rendre plus lisibles les instruments financiers internationaux, de favoriser le partage d'expériences intra-africaines et de bâtir une gouvernance transparente. Sur cette même lancée, la question du modèle économique et de l’autonomie stratégique, dans un contexte de mutation des aides internationales, a surgi. « La solidarité internationale conserve toute son importance, mais il est tout aussi essentiel de réfléchir ensemble aux moyens d'adapter nos démarches et de valoriser nos propres capacités », a plaidé le parlementaire Samba Dang. Comme l'a rappelé le député en conclusion, le croisement entre données scientifiques et savoirs traditionnels locaux constitue la véritable clé de voûte de la résilience agricole et territoriale du continent.

Mamadou Diop