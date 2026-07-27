C'est avec une immense fierté que nous accueillons le retour d'Abdourahmane Doura Baldé à la direction de la LONASE, l'entreprise publique qui gère les jeux de hasard, les paris sportifs et les loteries au Sénégal. Cet enfant chéri de Kolda, reconnu pour son engagement envers le développement économique de sa localité, est un homme sur qui le président de la République peut compter. Doura Baldé incarne les valeurs de leadership et de vertu que notre pays mérite.

Après avoir quitté la LONASE en 2024, il revient en 2026 sous le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui lui a renouvelé toute sa confiance en lui confiant à nouveau cette importante institution. Il est important de rappeler qu'à son départ, Doura Baldé avait laissé derrière lui une situation préoccupante, avec seulement la moitié des employés qu'il retrouve aujourd'hui. Le précédent directeur général a, en effet, recruté un nombre considérable d'employés, dont beaucoup étaient actifs sur les réseaux sociaux pour critiquer ouvertement l'État et insulter ceux qui exprimaient des opinions favorables au bon fonctionnement du pays.

Heureusement, avec Doura Baldé à la tête de la LONASE, nous avons l'assurance d'un leadership averti et conscient des enjeux. Nous lui faisons confiance pour rétablir l'orthodoxie de la vérité et apporter un changement positif au sein de l'organisation.

Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de réussite dans cette nouvelle aventure. En tant que président des hôteliers du Sénégal et membre de la coalition des leaders Diomaye, je suis convaincu que si le président de la République avait plusieurs directeurs comme Doura Baldé, il gagnerait les élections présidentielles de 2029 haut la main, dès le premier tour.

Bravo, Doura Baldé ! Votre investissement dans Kolda et votre vision pour la LONASE sont des sources d'inspiration pour nous tous. Continuez à œuvrer pour le bien-être de votre localité, car vous méritez tout le bonheur que vous apportez à ceux qui vous entourent. Vous êtes un gagnant, un leader, et nous sommes tous ensemble avec vous dans cette belle aventure.

Merci pour tout ce que vous faites pour votre pays et votre localité.

Pape Berenger Ngom

Président des hôteliers du Sénégal

Membre de la coalition des leaders Diomaye président !