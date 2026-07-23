Le Syndicat National des Bâtiments et Travaux Publics (SNBTP) a officiellement élu, le 21 juillet à Dakar, Mme Léna Tall Faye au poste de Présidente. Cette élection, intervenue lors de la réunion du Comité Directeur du syndicat affilié à la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES), marque un tournant pour le secteur privé des BTP au Sénégal.

Actuelle PDG de Delta Sa, Mme Léna Tall Faye devient ainsi la première femme à occuper ce poste prestigieux et la nouvelle figure de proue du secteur des bâtiments et travaux publics. Reconnue pour son leadership, son expertise sectorielle et son engagement entrepreneurial, elle aura pour mission de piloter les chantiers stratégiques du syndicat et de renforcer la dynamique de croissance des entreprises membres.

Léna Tall Faye succède à Abdel Kader Ndiaye, qui quitte ses fonctions après des mandats marqués par d'importantes réalisations pour le secteur. Ce changement de gouvernance s'inscrit dans une suite logique d'évolution pour le patronat sénégalais, Abdel Kader Ndiaye ayant été élu récemment Président de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES).

L'organisation dit vouloir continuer à œuvrer activement pour la valorisation, la compétitivité et le développement durable des entreprises du bâtiment et des travaux publics au Sénégal.