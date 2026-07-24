Le gouvernement franchit une nouvelle étape dans sa politique d'accès universel à l'eau potable. En lançant, hier à Dagana et Podor, d'importants travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures hydrauliques, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a réaffirmé l'ambition de l'État de garantir une desserte durable en eau dans la vallée du fleuve Sénégal, un pôle stratégique pour l'agriculture et le développement économique.

Le gouvernement accélère la cadence dans le secteur de l'hydraulique. En droite ligne de la Vision Sénégal 2050, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a procédé, hier à Dagana puis à Podor, au lancement officiel des travaux de nouveaux châteaux d'eau et de réhabilitation d'ouvrages hydrauliques destinés à renforcer durablement l'approvisionnement en eau potable des populations de la vallée du fleuve Sénégal.

À travers ce vaste programme, l'État entend répondre aux besoins croissants induits par l'urbanisation et la croissance démographique, tout en anticipant la demande pour les vingt prochaines années. L'objectif est clair : améliorer le taux de desserte en eau potable et lever définitivement les contraintes qui freinent le développement de cette zone considérée comme un levier essentiel pour l'agriculture, l'élevage et le développement humain. Le projet, d'un coût global de 28,5 milliards de francs CFA, concerne les quatre centres fluviaux de Richard-Toll, Dagana, Podor et Matam. La seule commune de Dagana bénéficiera d'investissements estimés à 7,6 milliards de francs CFA.

Dans son intervention, le maire de Dagana, Oumar Sarr, a salué une initiative porteuse d'espoir pour les populations du département. Revenant sur les difficultés rencontrées depuis plusieurs années, il a rappelé que les infrastructures mises en service en 1999 ne répondaient plus aux besoins actuels de la commune. « Derrière ces ouvrages, il y a des vies qui seront améliorées, des ménages qui respireront mieux, des enfants qui grandiront dans de meilleures conditions et des communautés qui accéderont enfin à une eau potable durable, équitable et sécurisée », a déclaré l'édile de Dagana.

Le maire a également rappelé avoir assisté, en tant que jeune maire, à la réception des premières infrastructures d'alimentation en eau potable des centres fluviaux en présence de l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum. Plus de vingt-cinq ans après, a-t-il souligné, les ouvrages ont vieilli tandis que la commune s'est considérablement agrandie. Tout en rendant hommage à la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) pour les solutions provisoires mises en place ces dernières années, Oumar Sarr a estimé que les nouvelles infrastructures permettront de mettre définitivement fin aux perturbations qui ont souvent alimenté le mécontentement des populations.

Une réponse aux difficultés des populations

Prenant la parole, le ministre Dr Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur le caractère structurant des investissements engagés. Selon lui, les travaux permettront de transformer profondément le système d'alimentation en eau potable de Dagana. Le programme prévoit notamment la construction d'une nouvelle station de traitement d'une capacité de 4 000 m³ par jour, la réhabilitation de la station existante, la réalisation d'un château d'eau de 2 000 m³, la modernisation des ouvrages de stockage existants ainsi que le renforcement du réseau de distribution.

Avant le lancement de ces travaux, la SONES avait déjà mis en place une solution transitoire comprenant une station compacte produisant 2 000 m³ d'eau par jour, un stockage de 400 m³ et un réseau de près de 87 kilomètres. Une réponse qui avait permis d'atténuer les difficultés, sans toutefois résoudre durablement la question de l'approvisionnement. « Les ouvrages que nous lançons aujourd'hui ouvrent un nouveau cycle d'investissements durables au service des populations », a affirmé le ministre.

Au-delà des infrastructures, le ministère entend renforcer l'équité dans l'accès au service public de l'eau. Dr Cheikh Tidiane Dièye a ainsi annoncé le lancement de l'initiative « Yaatel Ndox », destinée à accélérer les branchements sociaux et l'extension des réseaux dans les quartiers encore insuffisamment desservis. Dans ce cadre, près de 57 kilomètres de nouvelles conduites seront réalisés afin de raccorder les zones déficitaires de Dagana et d'améliorer la qualité de la distribution.

À l’étape de Podor, Dr Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que le programme aura réalisé d’importantes infrastructures hydrauliques, dont la nouvelle station de 5 000 m³/j, la réhabilitation de la station Khar Yalla et le château d’eau de 2 000 m³. Quinze kilomètres linéaires seront réalisés pour le renforcement du réseau de distribution de la ville en eau potable, surtout dans les zones déficitaires de Souyema et Sinthiane. Ces réalisations sont évaluées à une enveloppe de 6,8 milliards de FCFA.

Pour le ministre, cette démarche s'inscrit dans une vision où aucun Sénégalais ne doit être privé de son droit à une eau potable de qualité, quel que soit son lieu de résidence. Il a indiqué que les réformes actuellement en préparation viendront consolider cette politique d'accès inclusif au service de l'eau. Soucieux de voir les engagements rapidement se traduire en réalisations concrètes, le ministre a exhorté la direction générale de la SONES à assurer une exécution rigoureuse des travaux. Il a insisté sur le respect des délais, la qualité des ouvrages et la sécurité des chantiers, tout en rappelant que le véritable succès de cette cérémonie de lancement sera la mise en service effective des infrastructures au bénéfice des populations.

Avec ces investissements, l'État affiche sa volonté de faire de l'accès à l'eau potable un levier majeur de développement territorial. Pour les populations de Dagana, Podor et des autres localités riveraines du fleuve Sénégal, ce programme nourrit désormais l'espoir de voir disparaître, à moyen terme, les pénuries récurrentes qui ont longtemps rythmé leur quotidien.

IBRAHIMA BOCAR SENE – SAINT-LOUIS