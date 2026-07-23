Publié le 23 Jul 2026 - 09:45

El Talentòn Sénégal- Gambie 

 

La première édition de El Talentón Sénégal & Gambie 2026, a été lancée hier. La cérémonie a été présidée par le Délégué générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ). Pour cette édition, selon  Abdoulaye Niane, il a été noté 177 candidatures, 21 projets finalistes, 105 jeunes porteurs de solutions. Derrière ces chiffres, d'après lui, il y a des rêves, du travail, du courage, de la persévérance et une volonté remarquable de contribuer au développement économique et social de notre pays.

"Nous devons faire en sorte que le talent trouve toujours un chemin vers l'impact. C'est pourquoi je souhaite prendre devant vous quatre engagements majeurs. Premier engagement : agir dès aujourd'hui. La DER/FJ accompagnera cette édition afin d'encourager l'excellence, l'innovation et l'esprit entrepreneurial. Deuxième engagement : accompagner certains porteurs de projets conformément à nos critères.

Nous ne voulons pas que les projets primés repartent avec un trophée avant de disparaître quelques semaines plus tard. Nous voulons qu'ils deviennent des entreprises solides, qu'ils créent des emplois, génèrent de la richesse et participent à la transformation structurelle de notre économie. La DER/FJ mettra donc en place un mécanisme d'accompagnement, d'incubation et ou de financement des projets les plus prometteurs afin qu'ils puissent passer de l'idée au marché.

Troisième engagement : renforcer l’intervention de la DER/FJ dans les espaces universitaires pour détecter et accompagner les talents. Notre objectif est clair : faire émerger dans chaque université une véritable culture de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la création de valeur. Quatrième engagement : contribuer à faire des territoires des pôles d'innovation" a confié M. Niane.

Qui a soutenu que le partenariat entre le Sénégal, la Gambie et l'Espagne démontre que la coopération internationale peut être un puissant moteur d'innovation, de transfert de compétences, d'investissement et de création d'opportunités pour notre jeunesse

Section: 
economie
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE : Diomaye Faye appelle à la création d’un pacte national
COMMANDE PUBLIQUE – EMPLOIS – DROITS DES TRAVAILLEURS : Les chantiers de la misère
Production d’électricité
Entrepreneuriat féminin
ICS - NATIONALISATION OU CENSURE : Vers un bras de fer entre exécutif et législatif
MOUHAMADOU MAKHTAR CISSÉ À MÉDINA BAYE : “Il faut sauvegarder la cohabitation entre le spirituel et le temporel...”
SAINT-LOUIS : GOUVERNANCE DES FRONTIÈRES : La zone Nord œuvre pour une paix durable
DETTE PUBLIQUE : L’encours atteint 25 583 milliards F CFA
Poc II
BALANCE COMMERCIALE AU MOIS DE MAI 2026 : Elle est déficitaire de 13,3 milliards
RENFORCEMENT DU SYSTÈME PHARMACEUTIQUE : 1,3 milliard F CFA pour renforcer la distribution des médicaments
MISE EN PLACE DES INTRANTS AGRICOLES À HAUTEUR DE 90% C’est un leurre, selon les paysans
RIZ LOCAL – AUTOSUFFISANCE : Le grand paradoxe
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L’OUEST 2026 (BIDC) : La guerre au Moyen-Orient menace les acquis de l’Afrique de l’Ouest
FORA'ESS 2026 : L'Afrique veut faire de l'économie sociale un véritable moteur de développement
ÉCOULEMENT DU RIZ LOCAL : Des commerçants s’engagent à acheter la production
ALIOU DIONE - MINISTRE MICROFINANCE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : “Les femmes ne sont pas des bénéficiaires, mais des décideuses...”
Campagne agricole 2026-2027
Campagne agricole 2026-2027
ASSOCIATION IMPACT’ELLE : Impact'elle dénonce une usurpation de son identité associative