Le magal de Touba pèse 629,6 milliards de f CFA

Le Grand Magal de Touba ne constitue pas seulement l'un des plus importants rassemblements religieux d'Afrique. Il représente également un puissant moteur économique. Selon une étude conjointe menée par l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) et l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB), en partenariat avec le Comité d'organisation du Grand Magal, cette manifestation génère 629,6 milliards de francs CFA de retombées pour l'économie nationale.

Les résultats de cette étude ont été dévoilés, hier, à Touba, lors d'une cérémonie officielle. D'après le Comité d'organisation, cette évaluation visait à mesurer, pour la première fois de manière scientifique, la contribution réelle du Grand Magal à l'économie sénégalaise. Les chercheurs se sont intéressés aussi bien aux retombées directes qu'aux effets induits sur plusieurs secteurs d'activité. Le commerce, les transports, l'hôtellerie, la restauration, les télécommunications, les services ainsi que les activités informelles figurent parmi les principaux domaines ayant bénéficié des dépenses liées au pèlerinage.

Au-delà du chiffrage des retombées économiques, les initiateurs de l'étude souhaitent mettre à la disposition des pouvoirs publics des données susceptibles d'orienter les politiques publiques, les investissements et les stratégies d'organisation de cet événement religieux qui rassemble, chaque année, plusieurs millions de fidèles. Le Comité d'organisation estime également que ces résultats permettent de mieux mesurer la contribution du Grand Magal à la création de richesses, au dynamisme entrepreneurial et au développement économique du Sénégal, au-delà de sa dimension spirituelle. Prévu cette année le 2 août, le Grand Magal commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, fondateur du mouridisme.