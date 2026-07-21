Production d’électricité

La production totale d’électricité s’est renforcée de 2,7 % en avril 2026, en variation mensuelle. Cette progression a été exclusivement portée par les achats effectués auprès des autres producteurs, qui ont augmenté de 5,1 %.

Dans le même temps, la production propre de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a reculé de 4,7 % par rapport à mars 2026.

Sur un an, la hausse est plus importante. Comparée à avril 2025, la production totale d’électricité a progressé de 14,3 %. Cette évolution est liée à la fois à l’augmentation des achats auprès des autres producteurs, estimée à 16,1 %, et à celle de la production propre de la Senelec, qui s’est accrue de 8,6 %.