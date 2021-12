Campagne arachidière

Au total, 3 700 tonnes d’arachides ont été collectées à Louga (Nord) depuis le démarrage de la campagne de commercialisation arachidière, a salué jeudi le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) Modou Diagne Fada. "Nous sommes à 20 jours de collecte d’arachides et nous en sommes à 3 700 tonnes", a-t-il notamment dit lors d’une visite à la Sonacos de Louga, soulignant que "cela semble être un excellent chiffre pour la Sonacos".

Il a félicité l’équipe locale et les opérateurs qui se sont mobilisés pour permettre à ce site de réception de graines de la société d’être parmi les premiers. Selon lui, "(...) ce n’est pas une surprise, parce que depuis trois campagnes, Louga fait toujours de très bons résultats". La campagne de commercialisation des graines d’arachide a démarré le 25 novembre et l’Etat a fixé un prix plancher de 250 F CFA le kilogramme. "Nous nous frottons les mains et espérons que cette tendance va se poursuivre, pour permettre à la société de collecter le maximum de graines pour pouvoir les transformer en huile et en aliment pour le bétail", a soutenu le DG de la Sonacos. Modou Diagne Fada a souligné que sa société s’est fixé, comme à chaque année, un objectif de collecte qu’il ne pourra pas révéler, pour "des raisons stratégiques".

...Par contre, a-t-il fait savoir, la Sonacos a mobilisé "plus de 47,5 milliards de francs CFA qui seront entièrement dépensés pour l’acquisition de graines". "Les 6 milliards et demi sont le reliquat de la précédente campagne ; 26 milliards vont à l’actuelle campagne et nous attendons des banques locales 15 milliards de F CFA. S’il faut chercher des financements supplémentaires pour continuer notre campagne, nous le ferons", a-t-il rassuré. La région de Louga avait, l’année dernière, un objectif interne fixé à 15 000 tonnes de graines d’arachide. A la fin de la campagne, plus de 14 000 tonnes ont été collectées. "Cette année aussi, nous lui avons fixé un objectif, mais nous pensons, comme l’année dernière qu’elle va se rapprocher de son objectif", a-t-il dit, invitant les producteurs et les opérateurs à vendre à la Sonacos "leurs meilleures graines".

"Nous vous demandons de profiter du prix rémunérateur de la Sonacos pour nous apporter les meilleures graines dans des délais raisonnables", a-t-il dit à l’endroit des acteurs. Selon Modou Diagne Fada, la Sonacos fait "beaucoup d’efforts" pour l’usine de Louga et ambitionne d’en faire "une véritable unité industrielle" où la matière première est présente, transformée et mise à la disposition des Sénégalais. Le président des opérateurs privés stockeurs de Louga, Mor Bati Lô, s’est félicité des avancées technologiques et professionnelles notées au niveau de la structure de Louga. Il a invité "tous les opérateurs et les producteurs de la région à mettre à la disposition de la Sonacos leurs graines".