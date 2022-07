Ousmane Sonko veut une majorité pour l’inter-coalition Yewwi-Wallu, afin d’alléger le panier de la ménagère. Son adversaire et non moins tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar souhaite un taux de participation de 90%.

Dans la commune de Diourbel, Ousmane Sonko s’en est vertement pris au président Macky Sall et au maire de ladite collectivité territoriale. Sans le citer, il a confié au public acquis à sa cause : ‘’vous avez voté massivement pour l’opposition qui vous a trahis, pour rejoindre Macky Sall. La trahison est la chose la plus abjecte qui puisse arriver à une personne. Si vous voyez quelqu’un qui est corrompu, c’est parce qu’il y a un corrupteur en la personne de Macky Sall qui passe tout son temps à débaucher à coup d’espèces sonnantes et trébuchantes des opposants. C’est le premier à ne pas respecter les institutions’’.

Sur les inondations, il a révélé « qu’un audit du programme décennal, avec les 750 Milliards, sera fait, ainsi que toutes les sommes englouties pour le financement de certains projets. Si, nous sommes majoritaires, le budget qui nous sera présenté, s’il n’y a pas une rubrique pour alléger le panier de la ménagère, les députés ne vont pas le voter’’. Il embraye : ‘’Le changement est d’actualité. Le changement est nécessaire. Le futur est pour vous les jeunes. Il faut, donc, vous battre. Vous les jeunes, le 31 juillet doit être une date historique pour mettre en place une justice équitable, une police et une gendarmerie républicaine. Le 31 juillet doit permettre de mettre fin à ces dépenses astronomiques de Macky qui fait payer un TER à 30 milliards, de diminuer le coût de vie. La loi criminalisant l’homosexualité sera votée.’’

A Touba, Ousmane Sonko a déclaré : ‘’L’inter-coalition Yaw-Wallu est la seule opposition. Les autres listes sont créées par Macky. Plusieurs candidats se réclament de l’opposition, mais, ils ne sont pas des opposants. Macky Sall a créé des listes parallèles à qui il a donné des parrains et de l’argent pour affaiblir l’opposition. Touba est la seule localité où Macky Sall n’a pas remporté un scrutin, de 2012 jusqu’à présent. La coalition Benno sera battue au soir du 31 juillet prochain. Touba est la seule ville au Sénégal que Macky Sall n’a jamais gagné depuis 2012. 2022 devra être pire que les années précédentes et, en 2024, ils devront déguerpir. Des personnes sont armées par le pouvoir et dirigent des listes, mais, elles n’appartiennent pas à l’opposition. Il n'y a qu’une opposition et c’est l’inter-coalition Yewwi - Wallu et il n’y a qu’un seul bulletin, c'est celui de Wallu pour Mbacké’’.

Le président du parti PASTEEF d’ajouter : ‘’l’argent que Macky Sall a injecté à Touba pour les élections législatives, il ne l’a envoyé dans aucune autre localité.’’

Accident mortel

A Touba, Ousmane Sonko s’en est pris à ses contempteurs et c’est pour dire : ‘’À chaque fois que nous nous préparons à venir à Touba, des gens s’affairent toujours à saboter. Je tiens à dire une chose : Personne mieux que nous ne connaît le caractère sacré de la cité religieuse et ne le respecte plus que nous le faisons. Pour les besoins de la campagne, je leur ai demandé de ne dérouler aucune caravane à Touba 28 ou aux abords de la mosquée. Ces gens qui nous accusent n’appartiennent pas mieux que nous à cette ville. Et d’ailleurs, quand il s’était agi pour nous de mettre en place une permanence, nous sommes allés jusqu’à Mbacké, alors qu’eux, ils ont des permanences dans Touba. Une autre chose que je voudrais dire. Avec le concert des casseroles, je signale que c’est moi qui avais demandé à Serigne Cheikh Thioro Mbacké de dire à nos militants d’aller taper leurs casseroles à Mbacké. »

A noter que la coalition Yewwi Askan Wi a fait un accident mortel, à quelques encablures du village de Ngabou, dans le département de Mbacké.

Mimi veut un taux de participation de 90%

Du côté de la coalition Benno Bokk Yaakaar, la tête de liste nationale Me El hadji Diouf a prédit à Diourbel une victoire de 90% pour sa coalition. Selon, l’avocat à la cour, « les 10%, c’est de la zakat que l’opposition va se partager. » A la suite d’El hadji Diouf, Aminata Touré est revenue sur le bilan du président Macky Sall dans le département de Diourbel. Elle dira à cet effet : ‘’L ’autoroute "Ila Touba" suffit amplement pour voter massivement la liste Benno. Macky Sall est un président qui œuvre dans le social, et c’est pour cela qu’il a été décidé d’octroyer 6750 bourses de sécurité familiale et 395 cartes d’égalité des chances pour les handicapés au niveau de la région de Diourbel. De même le nombre de collèges et de lycées a été augmenté dans le département de Diourbel, sous le président Sall, avec 2 nouveaux collèges et 3 lycées nouvellement construits. »

Et la tête de liste nationale de Benno d’ajouter : « Les femmes ont bénéficié d’un financement de 817 millions, à travers la Délégation générale à l’entreprenariat rapide (DER). L’emploi des jeunes constitue une priorité en ce sens que le chef de l’Etat prévoit 1293 emplois à travers le programme XËYU NDAW ÑI. Il est aussi prévu "3,4 milliards de francs CFA pour la création d’entreprises. Le président veut également que toutes les communes du département soient bien électrifiées. C’est pour cela qu’il prévoit 2100 lampadaires". Ces investissements constituent, aux yeux de Aminata Touré, une motivation supplémentaire pour que les électeurs portent leur choix sur la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Aux responsables, elle demandera ‘’de donner une large victoire au camp de la majorité, lors des élections législatives du 31 juillet, avec un taux de participation de 90%’’.

A Diourbel, elle a fixé la barre de l’élection des deux députés de la coalition à plus de 70%. ‘’Nous devons mobiliser nos forces pour donner une large victoire au président de la République à l’Assemblée nationale", leur a-t-elle lancé.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)