Un favori de moins dans cette CAN 2021. Première de son groupe et restant sur une démonstration face à l'Algérie (3-1), la Côte d'Ivoire arrête sa course en huitièmes de finale face à l'Égypte de Mohamed Salah - auteur du tir au but vainqueur après 120 minutes sans but - qui affrontera le Maroc en quarts. Du côté des Éléphants, c'est le malheureux Éric Bailly - impérial durant la rencontre - qui a échoué sur sa tentative face au portier égyptien remplaçant Gabaski, entré à la 88e minute.

Avant ça, dans une première période équilibrée, la Côte d'Ivoire a perdu à la demi-heure de jeu son taulier de l'entrejeu Franck Kessié (sur blessure) et a essuyé quelques assauts, avec notamment la barre trouvée par Omar Marmoush sur une erreur de relance de Simon Deli (17e), puis une belle frappe de Mohamed Salah claquée par Badra Ali Sangaré (21e). Les Éléphants ont répondu avec un superbe ciseau d'Ibrahim Sangaré sorti par Mohamed El-Shenawy (38e).

À la reprise, Amr El Solia a raté l'ouverture du score sur un bon décalage de Salah (52e) et Sébastien Haller a eu deux occasions coup sur coup à vingt minutes du terme. Après les différents changements et alors que les Ivoiriens poussaient, El-Shenawy s'est blessé en sauvant les siens sur une frappe de Wilfried Zaha (74e). La crispation s'est poursuivie au terme des 90 minutes, avec des occasions pour Mohamed Sherif (93e) et Trezeguet (98e, 120e) d'un côté, mais aussi pour Sangaré (104e) de l'autre. La terrible séance de penaltys a parlé, et les Pharaons, comme en 2008 (4-1 en demies), 2006 (0-0, 4-2 TAB en finale) et 1998 (0-0, 5-4 T.A.B. en quarts), sortent les Ivoiriens.