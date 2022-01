Le Sénégal affronte, cet après-midi, le Cap-Vert en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can), Cameroun-2021. Aliou Cissé et ses joueurs sont attendus pour produire, enfin, du jeu et marquer des buts.

Après la phase de poules, place aux matches couperets de la Coupe d’Afrique des nations (Can), Cameroun-2021. L’équipe du Sénégal affronte celle du Cap-Vert, cet après-midi, pour le compte des huitièmes de finale. Le ticket de qualification pour les quarts de finale est en jeu dans ce derby ouest-africain. C’est la première fois que ces deux équipes se rencontrent en phase finale de Can. Dans le passé, les deux sélections se sont croisées à quatre reprises, sanctionnées par autant de victoires pour les Lions (deux rencontres en éliminatoires du Mondial-2018, 2-0 à l’aller et au retour, et deux matches amicaux 2-0 et 1-0). Les Requins bleus n’ont jamais réussi à trouver le chemin des filets du Sénégal, qui a inscrit 7 buts en 4 matches.

Du jeu et des buts attendus des Lions

Le Sénégal est donc logiquement favori en tant que vice-champion d’Afrique et première nation africaine de football, selon le classement de la Fifa. Les Lions devront tenir leur rang et décrocher le sésame qui leur donnera la possibilité de poursuivre l’aventure dans cette 33e édition de la Can. Mais les Sénégalais et les observateurs, restés sur leur faim à l’issue de la phase de poules, attendent plus qu’une victoire de leur part.

Les hommes d’Aliou Cissé doivent donc relever leur niveau de jeu et retrouver leur efficacité devant les cages adverses, pour répondre aux attentes. Ce qu’espère le sélectionneur, après une bonne semaine de préparation. En conférence de presse d’avant-match, ce dimanche, le coach national a demandé à ses joueurs de hisser leur niveau de jeu et de ‘’produire du jeu qui va déstabiliser cette équipe capverdienne’’.

Mais les Requins bleus ne comptent pas se présenter en victimes expiatoires. Le Cap-Vert, qui retrouve la Can après deux éditions manquées (2017 et 2019), va jouer crânement ses chances pour atteindre les quarts de finale. D’ailleurs, leur entraineur a donné le ton en conférence d’avant-match. Selon Pedro Leitão Brito, son équipe va jouer ‘’la huitième de finale comme une finale’’. Le coach pourra compter sur des joueurs expérimentés comme Marco Soares (37 ans), Ryan Isaac Mendes da Graça (31 ans) et Garry Mendes Rodrigues (31 ans). Contre le Cameroun, c’est ce dernier qui est venu du banc, en seconde période, pour donner le point du nul à sa formation, en égalisant (1-1) à la 53e mn.

Cissé doit sortir de sa zone de confort

Depuis le début de la compétition, le Sénégal a joué petit bras, malgré sa première place dans la poule B. Les Lions ont même été bousculés par des équipes considérées comme des petits poucets comme le Malawi, le Zimbabwe qui a tenu en échec la bande à Sadio Mané jusqu’aux arrêts de jeu. La prestation terne de l’équipe sénégalaise pouvait aussi s’expliquer par les difficultés rencontrées depuis la préparation de la Can, avec des blessés et un nombre important de cas positifs à la Covid-19.

Mais durant cette dernière semaine, le coach a pu disposer pratiquement de tous ses éléments pour préparer la prochaine étape. Cet après-midi donc, Aliou Cissé est attendu sur le groupe de départ qu’il va mettre en place. Très accroché à ses certitudes, Cissé a préféré jouer la prudence jusque-là. A l’image du nul contre le Malawi où il a aligné trois milieux défensifs au milieu de terrain. Osera-t-il, cette fois, apporter des changements en optant pour un entrejeu plus offensif ? Avec l’absence de Cheikhou Kouyaté, suspendu pour cumul de cartons jaunes, Aliou Cissé n’a pas le choix. A côté d’Idrissa Gana Guèye, il a la possibilité de reconduire Nampalys Mendy et de titulariser pour la première fois Pape Guèye. Il peut aussi opter pour un joueur plus offensif que le pensionnaire de l’Olympique de Marseille. Dans ce cas, Pape Matar Sarr pourrait faire l’affaire.

En attaque, le Sénégal a souffert de l’indisponibilité de ses hommes de couloirs tels que Ismaïla Sarr et Krépin Diatta. Les joueurs choisis n’ont pas véritablement donné satisfaction. Ce serait le moment de donner sa chance à Bamba Dieng. Le jeune attaquant de l’OM pourra faire du bien au jeu offensif des Lions, grâce à sa pointe de vitesse, son explosivité, mais aussi son audace. A la pointe de l’attaque, Famara Diédhiou, intéressant par son positionnement et son sens du but, pourrait aussi être aligné à la place de Boulaye Dia, aphone en trois sorties.Le Sénégal affronte, cet après-midi, le Cap-Vert en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can), Cameroun-2021. Aliou Cissé et ses joueurs sont attendus pour produire, enfin, du jeu et marquer des buts.

LOUIS GEORGES DIATTA

