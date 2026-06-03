L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans a réalisé son ambition de reconquérir le titre continental dans sa catégorie. Les Lionceaux ont remporté la finale de la CAN U17 ce mardi, face à la Tanzanie (1-1, 4 tab 2).

La route a été longue, mais Lamine Sané et ses joueurs sont parvenus au sommet du football africain dans la catégorie des cadets. Les Lionceaux ont remporté la finale de la Coupe d’Afrique des nations de football ce mardi, en s’imposant face à la Tanzanie à l’issue de la séance des tirs au but (4 tab 2). À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (1-1). Le Sénégal entre ainsi dans le cercle restreint des nations ayant décroché deux fois ce trophée. Il s’agit du Ghana (1995, 1999), du Mali (2015, 2017), du Nigeria (2001, 2007), du Cameroun (2003, 2019) et de la Gambie (2005, 2009).

Tombeurs du pays hôte, les cadets sénégalais entamaient la partie avec un léger avantage. Pourtant, ce sont les Tanzaniens qui ont allumé la première mèche. Les Taïfa Stars cadets ont ouvert le score très tôt grâce à Hamis Mahambo (7e, 0-1). Les Lionceaux ont essayé de revenir à la marque avant la pause, mais n’y parviennent pas. Les protégés de Lamine Sané ont manqué de créativité offensive, malgré leur engagement. Pris par la précipitation, ils ont répété les pertes de balle face à un adversaire bien organisé.

Assane Sarr, le facteur X

Au retour des vestiaires, l’équipe du Sénégal a montré un meilleur visage avec des séquences de jeu plus abouties. L’ancien capitaine des Lions a réussi le coaching gagnant. Entré en jeu à la 62e minute à la place de Cheikh Sy, Ibrahima Dione a égalisé deux minutes après (64e, 1-1). L’attaquant a repris du plat du pied droit un ballon repoussé par le portier sur un coup de pied arrêté. Les deux équipes se sont neutralisées jusqu’à la fin du temps réglementaire et se sont livrées directement à la séance des tirs au but pour se départager.

Le portier des Lions, Assane Sarr, a été décisif. Après le raté du troisième tireur tanzanien, le capitaine du Sénégal a repoussé le quatrième essai et a donné le titre à son équipe. Le jeune gardien de but s’était déjà illustré en demi-finale en qualifiant les Lionceaux en finale grâce à ses quatre arrêts décisifs à la séance des tirs au but contre le Maroc (1-1, 7 tab 6). Ses belles performances dans le but sénégalais lui ont valu le titre de meilleur portier de la CAN U17 2026.

LOUIS GEORGES DIATTA