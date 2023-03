La finale de la 23e édition de la Can U20 va opposer le Sénégal à la Gambie, ce samedi à 17h au stade international du Caire. Les équipes ouest-africaines visent leur premier titre dans ce tournoi.

La 23e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football des moins de 20 ans (Can U20) va baisser rideau, ce samedi, avec le dernier acte. Le Stade international du Caire, en Egypte, sera le théâtre d’une finale inédite entre le Sénégal et la Gambie. Le derby de l’Afrique de l’ouest. C’est deux formations ont rendez-vous avec l’histoire pour un premier trophée dans cette catégorie. Le Sénégal va jouer sa quatrième finale, après celles perdues en 2015, 2017 et 2019. Les Lionceaux veulent vaincre le signe indien et donner au peuple sénégalais son premier titre continental chez les juniors.

‘’Depuis quelques temps, les équipes sénégalaises gagnent. Notre philosophie, c’est de gagner et on est là pour ça’’, a déclaré Lamine Camara, ce vendredi en conférence de presse d’avant-match. Les Gambiens jouent leur première finale et ne comptent pas rentrer sans la médaille d’or. Les deux équipes se retrouvent six mois après leur dernière rencontre en finale de la coupe de l’UFOA/A, en septembre 2022. Le Sénégal s’était imposé par un but à zéro, grâce à Samba Diallo.

Les deux équipes ont fait un parcours presque similaire durant ce tournoi avec 5 victoires en autant de sorties. Elles se sont également illustrées par une défense solide qui n’a encaissé aucun but en cinq sorties et par une efficacité offensive. Mais, sur ce registre, le Sénégal a fait mieux avec 12 réalisations contre 10 pour la Gambie. ‘’Ce sera un très bon match entre deux belles équipes bien en place techniquement et tactiquement’’, a dit Malick Daf. Il a une bonne connaissance de l’équipe gambienne qui ‘’a montré un très bon visage durant cette Can et qui a de très bons joueurs’’.

Malgré les qualités de l’adversaire, le sélectionneur du Sénégal est convaincu qu’il ne peut y avoir d’autre issue que la victoire de son équipe. ‘’Je suis un vainqueur, c’est dans le sang, on veut toujours gagner. Nous ferons tout notre possible pour gagner. C’est notre objectif, depuis le départ’’, a soutenu Malick Daf. L’ancien coach du Jaraaf de Dakar est certain que ses protégés sont prêts à relever ce défi ultime. ‘’L’équipe joue bien, défensivement solide et marque des buts. Nous ferons tout pour offrir au Sénégal le premier trophée en Can U20. C’est le football, pour gagner, il faut attaquer et pas n’importe comment. Tour ce qu’on a fait depuis le début nous réussit, on va le faire avec beaucoup d’humilité.’’

Pape D. Diop vise le titre de meilleur buteur

Le technicien sénégalais a opté pour le 4-4-2 qui lui a donné satisfaction jusque-là. Il n’est donc pas question pour lui de changer quoi que ce soit. Selon le coach Daf, il faudra attaquer et marquer des buts. Et ce sera l’affaire de tous. ‘’Les buts marqués, c’est un travail collectif. C’est un mouvement d’ensemble.’’ Les individualités seront également déterminantes dans cette partie. Parmi les piliers de l’attaque sénégalaise, il y a Pape Demba Diop qui est actuel meilleur buteur avec 5 réalisations.

L’entraineur a fait les éloges de l’ancien joueur de Diambars, qu’il a replacé plus haut en duo avec Souleymane Faye. ‘’Pape Demba est un bon joueur qui aime décrocher pour avoir le ballon aux pieds. Il est passé par Diambars qui est une bonne école. Techniquement, il est bien outillé. J’ai vu en lui quelqu’un qui sait marquer des buts et quand il est arrivé en sélection, je lui ai demandé de se projeter plus vers l’avant.’’

Avec des milieux de terrain capables de tenir et sortir proprement le ballon comme Lamine Camara et Mamadou Camara, l’attaque sénégalaise ne pouvait que s’en porter mieux. Daf a salué les progrès faits par Pape Diop et souhaite qu’il marque en finale et qu’il devienne le meilleur buteur de ce tournoi. L’attaquant gambien, Adama Bojang auteur de quatre buts, est également en course pour ce titre.

LOUIS GEORGES DIATT