Le dépistage permet de réduire de 50 % la mortalité liée aux cancers, a soutenu, vendredi, le gynécologue et cancérologue, Docteur Cheikh Ahmet Tidiane Diarra, précisant que les facteurs de risque principaux restent le tabac et le surpoids. ’’Le dépistage diminue de 50 % la mortalité due aux cancers’’, a dit le cancérologue qui animait une conférence sur le thème ’’comportement et cancer’’ au siège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Le gynécologue intervenait à la célébration d’Octobre Rose par l’Amicale des Femmes de l’ARTP (AFARTP) en collaboration avec l’Association Cancer du sein Sénégal. Selon lui, ’’40% des cancers sont imputables au comportement humain allant de l’alimentation aux infections en passant par l’environnement sans oublier les facteurs physiques, chimiques et traumatiques’’.

’’Le tabac reste responsable de 19 % de tous les cancers et de 86 % du cancer des poumons’’, a ajouté le cancérologue. Le cancer du sein, a-t-il signalé, ’’est d’origine hormonale, alimentaire et parfois même héréditaire’’. Pour ce cancer féminin, ’’les comportements à risques sont la grossesse tardive, l’allaitement insuffisant et la sédentarité’’, a-t-il précisé, ajoutant que ’’l’autopalpation cyclique et la mammographie à partir de 4 ans est un comportement protecteur’’. Devant cette maladie ’’silencieuse’’ définie comme ’’une transformation anormale d’une cellule’’, Dr Diarra a appelé à ’’dédramatiser’’ le cancer et à ’’démocratiser les soins’’.

Dans ce sillage, la présidente de l’AFARTP, Fatou Binetou Khouma, a appelé ’’toutes les femmes à soutenir la lutte contre le cancer notamment les femmes qui n’ont pas les moyens de se prendre en charge’’. Elle a remis à l’Association Cancer du sein Sénégal un chèque d’une valeur d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs Cfa pour l’achat de 100 kits de mammographie destinés à des femmes du monde rural. Pour la présidente de l’Association Cancer du sein Sénégal, Mame Diarra Guèye, ’’c’est un geste noble qui permet de faire la mammographie à plusieurs femmes dépourvues de moyens’’. ’’Nous œuvrons particulièrement pour la sensibilisation du cancer du sein, mais également, pour l’accompagnement psycho-social envers les malades, afin de leur permettre de mieux vivre la maladie’’, a-t-elle dit.