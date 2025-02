"Unis par l'unique". C'était le thème de cette année de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. La cérémonie officielle a été présidée, hier, par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) qui a livré les chiffres de la maladie au Sénégal.

D'après le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), Serigne Mbaye, qui a cité les estimations de Globocan 2022, le cancer demeure un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. ‘’En 2022, renseigne-t-il, près de 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués, entraînant environ 9,7 millions de décès. En Afrique de l'Ouest, la situation est particulièrement préoccupante. La région a enregistré environ 263 255 nouveaux cas de cancer et 173 606 décès liés à cette maladie. Les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein (41,6 %), de la prostate (36,9 %) et du col de l'utérus (26,7 %)’’.

Au Sénégal, 11 841 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2022, avec 8 134 décès associés. Les cancers les plus fréquents sont le cancer du col de l'utérus (17,4 %), du sein (15,5 %) et du foie (9,7 %). Le cancer de la prostate est également significatif chez les hommes, représentant 7,7 % des nouveaux cas.

Face à cette situation, les autorités ont élaboré un plan stratégique 2025-2029 de lutte contre le cancer. Il vise à renforcer la prévention, le dépistage précoce, le traitement et les soins palliatifs liés au cancer et s'aligne sur la Stratégie nationale de développement (SND 2025-2029) visant à promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, jetant les bases de la souveraineté économique.

La lutte contre le cancer, indique Serigne Mbaye, s'aligne parfaitement avec le deuxième axe, qui vise à développer un capital humain de qualité et à promouvoir l'équité sociale. ‘’L'objectif est de garantir un accès équitable aux services de santé pour tous les Sénégalais, en mettant l'accent sur la décentralisation des services de cancérologie afin de rapprocher les soins des populations’’, informe-t-il. Avant d’ajouter que le plan prévoit également le renforcement des capacités des professionnels de santé, l'amélioration des infrastructures médicales et la sensibilisation de la population aux facteurs de risque du cancer.

Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale évoque également la collaboration avec des partenaires internationaux tels que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui est également envisagée pour soutenir le développement des services de radiothérapie et de médecine nucléaire dans le pays.

"Nous appelons à une mobilisation générale de tous les acteurs : autorités publiques, professionnels de santé, société civile, partenaires au développement et citoyens. Ensemble, unis par une cause commune, nous pouvons réduire l'impact du cancer dans notre pays. Investissons dans la recherche, renforçons les programmes de prévention, améliorons l'accès aux soins et soutenons les patients et leurs familles. Le thème 'Unis par l'unique' souligne l'importance de l'unité et de la collaboration dans notre lutte commune contre cette maladie", souligne M. Mbaye.

CHEIKH THIAM