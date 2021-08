Sans tambour, ni trompette, la grille tarifaire des titres de transport biométriques numérisés et sécurisés a été revue à la hausse. Du simple, les frais d’acquisition de certains papiers sont passés au double.

C’est un Mouhamed Ndiaye dans tous ses états qui dénonce un procédé inacceptable. Alors que de nombreux Sénégalais étaient encore pris dans les joies de la célébration de la fête de Tabaski, des responsables de la délivrance d’autorisations automobiles en ont profité pour opérer d’importantes modifications sur les tarifs appliqués. Comme l’explique le démarcheur au niveau du service des mines, ‘’c’est à la surprise générale que nous avons vu une affiche par laquelle la nouvelle société en charge de la production et de la gestion des titres de transport biométriques numérisés et sécurisés annonce une hausse généralisée des tarifs sur les papiers de légalisation de l’utilisation des véhicules’’.

En effet, sur un avis au public affiché sur place, l’on apprend que les prix des cartes grises, des plaques d’immatriculation, des agréments et des licences ont tous été augmentés. Et ils sont, dans beaucoup de cas, pratiquement passés du simple au double.

‘’Ceci a été fait sans aucune explication’’, fulmine encore Mouhamed Ndiaye pour qui, la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire sans en informer au préalable les usagers et clients est un manque de respect notoire envers la population. ‘’La note ne comporte aucun cachet nominatif pour demander des explications. C’est comme si l’on nous prenait pour des moutons. Ils nous doivent des explications audibles’’, ajoute-t-il.

La note que l’on s’est procurée permet de constater que les demandeurs d’un remplacement de leur permis de conduire ancien format, vont désormais payer 20 000 F CFA au lieu de 10 000. Si l’on pourrait leur coller le motif qu’il ont trop attendu pour le faire, il n’en sera pas de même pour les demandeurs de la carte grise. Désormais, ce certificat d’immatriculation et d’aptitude technique va s’obtenir moyennant des frais de 15 000 F CFA, au lieu de 6 355,93 F CFA.

La carte grise passe de 6 000 à 15 000 F CFA

D’autres hausses concernent les plaques d’immatriculation automobiles qui passent de 6 000 à 13 000 F CFA l’unité. Les plaques des deux roues aussi s’échangent contre 13 000 F CFA. L’agrément de transport routier est passé de 10 000 à 15 000 F CFA. La hausse est la même, en ce qui concerne la licence (autorisation de transport routier).

Ces tarifs ont été affichés par Sopre Technologies qui a récemment remplacé dans le management de ces titres la société Gemalto.

Une comparaison de deux factures, l’une daté du 15 juillet 2012, l’autre un jour après l’affichage de la nouvelle tarification, montre la nette différence entre les prix appliqués. Avant la hausse, l’opération d’immatriculation automobile, qui comprend l’acquisition des plaques et la carte grise, était facturée à 21 660 F CFA. Ceci est détaillé comme suit : deux plaques d’immatriculation à 6 000 F CFA l’unité ; les frais de carte à puce sécurisée à 6 355,93 F et la troisième plaque qui est facturée à 0 F CFA. Sur ce total, était appliquée une TVA de 18 %, d’où la somme totale évoquée plus haut.

Toutefois, les tarifs ont bien changé depuis mercredi dernier. En effet, sur la facture d’immatriculation que l’on a pu se procurer, il est détaillé que, désormais, le bénéficiaire d’une opération a payé deux plaques d’immatriculation à 13 000 F CFA l’unité, des frais de carte à puce sécurisée de 15 000 F. La troisième plaque est toujours affichée à 0 F CFA. Mais sur cette facture, la TVA est passée à 0 F. Ce qui n’a pas empêché l’addition de rester extrêmement salée par rapport à la première, car le coût total de l’opération est désormais de 41 000 F CFA. Ce qui correspond à une hausse de 19 340 F CFA, soit 89 %.

Une hausse de 89 % sur l’opération totale

Pour les motos, l’immatriculation s’élevait à 14 000 F CFA. Désormais, la carte grise et la plaque reviennent à 28 000 F CFA. Les tarifs ont été simplement doublés. Même s’il existe une opération d'immatriculation gratuite des deux-roues motorisées, du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, annoncée par une note signée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Mansour Faye.

Conscient du nombre important de frais supplémentaires que ces nouveaux tarifs vont générer pour les utilisateurs, Mouhamed Ndiaye laisse éclater sa colère : ‘’Imaginez ceux qui avaient introduit une dizaine voitures, pensant qu’ils vont payer 21 660 F CFA. Au lieu de 216 600 F CFA comme coût global, ils vont se retrouver du jour au lendemain à devoir payer 410 000 F CFA. C’est simplement inacceptable.’’

Pour le démarcheur, le préjudice va au-delà des prix. ‘’Si vous perdez ou endommager la plaque d’immatriculation de votre véhicule, vous serez obligé de reprendre l’opération à zéro. De plus, les nouvelles plaques se détériorent facilement. Elles ne peuvent pas durer plus d’une année, contrairement aux anciennes et qui étaient utilisables au moins pendant trois ans. Il y a de véritables arnaques qui se font au service des mines, sans que les Sénégalais ne s’en rendent pas compte’’, accuse-t-il.

Nos tentatives de joindre le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement sont restées vaines.

Lamine Diouf