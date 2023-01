Conduire avec respect, éviter de faire la course sur la route, respecter le Code de la route… C’est, entre autres, les invites du khalife général des tidianes au monde du transport. Même son de cloche à Yoff, à Médina Gounass et à Touba.

Le caractère inédit de l’accident tragique de Kaffrine, dans la nuit du samedi au dimanche, émeut tout le peuple sénégalais et ne laisse pas indifférentes les familles maraboutiques. Hier, plusieurs khalifes généraux ont pris la parole. Les guides religieux ont prié pour le repos des âmes et fait plusieurs recommandations.

Le khalife général des tidianes a délivré son message par le truchement de Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz. Au nom de toutes les communautés religieuses du Sénégal, au nom de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, au nom de toutes les confréries, croyances et obédiences confondues, il a exprimé toute sa compassion aux familles des victimes et présenté ses condoléances émues à tous les Sénégalais, aux autorités religieuses de tout bord, au président de la République Macky Sall et au gouvernement.

Le khalife général des tidianes exhorte, poursuit-il, les Sénégalais à accepter la volonté divine et prie pour le repos de l'âme des victimes de l'accident. Aux blessés internés dans les établissements de santé, Serigne Babacar Sy Mansour leur souhaite un prompt rétablissement.

À ses yeux, cet accident est une épreuve divine que tout musulman devrait accepter. Il déclare : ‘’Devant l'ampleur de cet accident d'une rare violence, le khalife appelle les usagers de la route, les conducteurs en première ligne, à plus de responsabilité. Il leur rappelle l'obligation de se conformer aux dispositions du Code de la route, afin d'éviter les dégâts souvent constatés sur nos routes. Serigne Babacar Sy Mansour appelle également les chauffeurs à la prudence, à la tolérance, au respect mutuel entre citoyens, à la préservation du droit à la vie. Le khalife rappelle également aux conducteurs automobilistes, la nécessité de se conformer aux lois et règlements du Code de la route, en évitant tout comportement dangereux pouvant occasionner des accidents de circulation’’.

Le religieux de poursuivre : ‘’Enfin, Serigne Babacar Sy Mansour lance un appel solennel au gouvernement du Sénégal, avec à sa tête le président Macky Sall, de veiller à la sécurité des usagers de la route, de prendre des mesures fortes pour éviter les accidents, de renforcer la sensibilisation des acteurs et la prévention des risques d'accident.’’

Ainsi, le fils de Dabakh invite chacun à faire ce qu’il doit faire. ‘’Que chaque personne qui conduit dans la circulation le fasse dans le calme. Cela ne sert à rien de circuler à vive allure dans la circulation. Respectons le Code de la route. Roulons dans le calme pour arriver en paix. C’est la bonne option comme toujours. Que le chef de l’État veille sur tout, car il est le garant de la nation. Qu’il demande aux chauffeurs, forces de défense et de sécurité de rouler doucement dans les villes comme hors de la ville. Même si on roule et qu’on percute un animal, ce n’est pas une bonne chose. Donc, la meilleure conduite est de rouler dans le respect, partout où l’on est. Qu’on tienne compte de cela, sinon on va rendre compte dans l’au-delà. Qu’on soit indulgent pour sauver le maximum de personnes. L’âme est importante, on ne doit pas jouer avec’’, prévient Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz.

Serigne Mountakha offre 40 millions F CFA aux familles des victimes

De son côté, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a demandé à ce qu’on fasse de la journée d’hier un moment de lecture du Saint Coran dans les mosquées et autres endroits. Un ‘’ndiguël’’ qui a été fortement suivi.

D’ailleurs, à Kaolack où il séjourne depuis hier, il a remis aux familles des victimes 40 millions F CFA. ‘’Nous présentons nos condoléances les plus attristées à toute la nation sénégalaise et particulièrement aux familles des victimes, suite à l’accident tragique survenu tard dans la nuit du samedi à dimanche dans le département de Kaffrine. Nous prions Allah (SWT) de les accueillir au paradis. Toutes nos pensées et nos prières pour un prompt rétablissement vont également aux blessés. Nous avons instruit Serigne Khabane Mbacké Falilou de transmettre le ‘ndiguël’ à tous les Daaras et à toutes les mosquées de procéder à un récital de Coran pour les victimes et pour la paix au Sénégal et dans toute la Ummah, le lundi 9 janvier 2023. Nous prions le Seigneur (SWT) de pardonner à tous les fidèles, de les mettre sur le droit chemin et de leur procurer les vertus et la science nécessaires pour bien accomplir leurs obligations, afin de vivre en paix et en harmonie ici-bas et dans l’au-delà’’, a déclaré Serigne Bassirou Abdou Khadre, dans une note rendue publique.

Le khalife général des layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, a aussi réagi dans un communiqué pour présenter ses condoléances et formuler des prières à l’endroit des disparus. ‘’Le khalife général des layènes, Seydina Mamadou Matar Lahi, présente ses condoléances aux familles éplorées, à tout le peuple sénégalais et prie Allah le Tout Miséricordieux de les accueillir au paradis. Seydina Mamadou Matar Lahi souhaite un prompt rétablissement aux blessés et invite tous les usagers de la route à un ressaisissement salutaire, afin que pareil drame ne se reproduise plus. La vie humaine est sacrée. Allah (SWT) nous donne la force d'être du côté des endurants qui disent : ‘Certes, nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous retournons’", peut-on lire dans une note du cabinet du khalife.

Le khalife général de Médina Gounass, dans le département de Vélingara, Thierno Ahmadou Tidiane Ba, par la voix de son porte-parole Thierno Ibnou Oumar Ba, a lui aussi présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, au président de la République et à tous les Sénégalais. "Le khalife prie pour un prompt rétablissement aux blessés. Comme à l'accoutumée, il prie pour un Sénégal de paix et rappelle aux conducteurs à plus de prudence et de responsabilité sur les routes", indique-t-on dans le communiqué parvenu à la rédaction d'’’EnQuête’’.

D’autres organisations religieuses musulmanes ont fait des sorties pour condamner et prier pour les morts.

CHEIKH THIAM