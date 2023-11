Centenaire Sembene

La Fédération des distributeurs compte rendre, à sa manière, hommage à Ousmane Sembène. Ainsi, ‘’dans le cadre du centenaire du Sembène Ousmane en 2023, nous voulons célébrer le réalisateur en revisitant sa filmographie par une diffusion de ses films dans les salles de cinéma du Sénégal et d’Afrique à travers une rétrospective de son œuvre.

Nous voulons, avec ce projet, rendre à Sembène Ousmane un hommage à la hauteur de son œuvre gigantesque’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’Nous allons démarrer par un Marathon Sembène à partir du 20 novembre dans les salles de cinéma, pendant un mois dans les salles de cinéma Pathé, Seanema du Seaplaza, Complexe Sembène Ousmane, Cinéma Médina rue 13 x Blaise Diagne. Nous allons organiser une avant-première de lancement gratuite à Dakar le lundi 20 novembre à 19 h au Seanema du Seaplaza, en présence des réalisateurs, acteurs, techniciens, collaborateurs, familles et proches de Sembène et des autorités administratives, et la projection d'un film de Sembène’’, annonce-t-on.