Ça se confond dans les rangs de la coalition au pouvoir. Il y a les Comités d'entreprises républicains (CER-APR) qui existent depuis un bon bout de temps et une autre entité au nom presque identique et qui vient de voir le jour. Elle est baptisée Comité d’entreprises du Sénégal. Elle est lancée par Zahra Iyane Thiam, d’après un communiqué des CER-APR.

Ces derniers ‘’rappellent que les supposés objectifs déclinés par Mme Zahra Iyane Thiam dans une vidéo apparue sur le site Seneweb ce 30 mai 2023, sont déjà pris en charge et déroulés depuis plusieurs années par les CER-APR au vu et au su de tous les responsables de l’APR et de tout le monde. À cet effet, nous tenons à mentionner que cette entité de trop (Union nationale des comités d’entreprises du Sénégal) n’est rien d’autre qu’une tentative de liquidation et d’élimination des CER-APR orchestrée par des personnes dont l’intention est de saboter le président Macky Sall et de le mettre en mal avec des militants qui, depuis 2008, n’ont cessé de le soutenir politiquement avec engagement et détermination’’, déplore-t-on dans une note reçue à ‘’EnQuête’’.

En outre, ‘’la Coordination nationale des CER-APR déclare solennellement que cette forfaiture de mauvais goût ne passera pas et rassure tous les militants et sympathisants d’ici et de la diaspora qu’elle mènera le combat avec tous les leviers dont elle dispose pour corriger immédiatement ce forfait’’. Il n’empêche, ils interpellent le président de leur parti, Macky Sall, ‘’sur cette situation et l’invite respectueusement à arrêter ces comploteurs de la petite semaine au dessein inavoué et dont la stratégie occulte est de casser la dynamique de mobilisation des militants entreprise par les CER-APR pour renforcer la majorité présidentielle’’.