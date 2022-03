Récemment sacré champion d’Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané ne se fixe plus de limites. L’attaquant de Liverpool rêve désormais de gagner Coupe du monde.

Grand héros du sacre des Lions à la Can-2021, au Cameroun, Sadio Mané ne veut pas limiter ses ambitions. L’attaquant de Liverpool voit encore plus grand que le titre de champion d’Afrique. Dans un entretien avec ‘’France Football’’, le Sénégalais se met à rêver du titre de champion du monde de football. ‘’La Coupe du monde ! C’est mon nouveau rêve. Avant ça, il va falloir se qualifier, mais j’ai envie de croire en des projets un peu fous et celui qui consiste à remporter le Mondial avec le Sénégal en est un. Si on y arrive, forcément, je me rapprocherai un petit peu plus de tous les grands joueurs qui postulent tous les ans au Ballon d'Or’’.

Pour décrocher le ticket qualificatif au Mondial-2022 au Qatar, le Sénégal affrontera l’Egypte, en aller (le 25 mars) et retour (le 29 mars), comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde. Mané est conscient que ce ne sera pas une partie de plaisir, face à des Pharaons blessés et ‘’revanchards’’. Mais l’ancien Messin est confiant et a assuré que les Lions seront ‘’prêts’’.

Interrogé sur les secondes qui ont précédé son penalty qui a parachevé la victoire du Sénégal, l’ex-pensionnaire de Génération Foot a raconté ce moment éprouvant. ‘’Au moment d’y aller, en regardant au loin le point de pénalité, je me suis d'abord dit : «Qu'est-ce que ça va être long comme ensemble, comme depuis le début de la compétition.» Ça se bousculait pourtant beaucoup dans ma tête. Je me disais que dix-sept millions de Sénégalais m'attendaient, me regardaient. Ça faisait lourd sur les épaules. Je n'avais pas le droit de les décevoir. Je me demandais comment j'allais tromper ce gardien qui avait arrêté mon penalty quelques minutes plus tôt’’.

Le meilleur joueur de la Can pouvait aussi compter sur le soutien de coéquipiers qui lui avaient transmis leur énergie, lui disant : ‘’Sadio, on va le faire. On a totalement confiance en toi.’’ ‘’Cette force collective nous a permis d'aller jusqu'au bout et qui m’a évité de trembler’’. Mané est convaincu que c’est la ‘’frappe la plus importante’’ de sa carrière.

Auteur d’un doublé lors de la large victoire de Liverpool (6-0) face à Leeds, Sadio Mané est devenu le 2e meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League (106 buts) et a dépassé Didier Drogba. Mais la star sénégalaise ne fait pas de fixation sur ses performances individuelles. ‘’Franchement, je ne m'intéresse pas trop à ces chiffres. Moi, ce qui compte vraiment, ce sont les succès collectifs. Les performances individuelles, je ne passe pas mon temps à les surveiller. Moi, ma seule obsession, c’est continuer à gagner. Vraiment. Mon moteur, c'est celui-là : gagner, gagner et gagner !’’.

Sur son avenir, l’ancien attaquant de Southampton, dont le contrat devant prendre fin en 2023 n’est toujours pas prolongé, a été évasif. ‘’Très bonne question. Qu'est-ce que je peux vous répondre, alors que je suis toujours sous contrat avec Liverpool et que je n'ai pas l'habitude de parler de ça dans les médias ? Que tout peut arriver dans le foot, par exemple’’.

