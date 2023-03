La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique au Sénégal (Cosydep) a tenu, ce mardi 14 mars, un atelier de partage. Lors de cette rencontre, les enseignants recommandent que l’éducation environnementale soit considérée comme une discipline entière.

Les enseignants recommandent que l’éducation environnementale soit considérée comme une discipline entière. C’est une matière qui est un peu négligée lors des compositions ou bien des évaluations, ce qui n’est pas encourageant pour les élèves. ‘’Il faudrait que la discipline soit évaluée à l’examen et aux devoirs’’, a affirmé le chargé de programme à la Cosydep, Cheikh Tidiane Aw, lors d’un atelier de partage des résultats par la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique au Sénégal (Cosydep).

Il a annoncé, hier, que l’étude a relevé que la problématique des changements climatiques affecte le Sénégal ainsi que le secteur de l’éducation avec des écoles qui sont souvent inondées. ‘’Nous avons interrogé les enseignants qui, pour la plupart, ne sont pas souvent très bien informés des initiatives prises par le gouvernement’’, dit-il. Monsieur Aw ajoute que malgré ce déficit d’information et de formation, il y a des initiatives qui sont prises au niveau des écoles avec les enseignants et les élèves qui, le plus souvent, montrent beaucoup d’intérêt sur la question d’éducation environnementale.

Par ailleurs, les enseignants demandent que cela soit pris en compte dans la réforme des curricula pour donner des moyens significatifs pour la prise en charge de cette question environnementale. Il suggère aussi, dans le cadre de la formation, qu’il soit bien formé pour que les changements commencent à partir de l’école.

Selon les institutionnels, l’école est la meilleure porte d’entrée pour avoir des changements durables face à la problématique des changements climatiques.

Initiative des organisations

Le chargé de programme à la Cosydep a déclaré que la société civile, le Club de changement climatique de Ziguinchor et l’Association pour le développement de Kanel mènent des activités de sensibilisation pour une meilleure prise en compte des questions environnementales au niveau des établissements. À l’en croire, il partage les mêmes réalités que le Togo.

Monsieur Aw a rappelé que l’étude éducation environnementale et développement est une initiative de la Coalition éducation France avec Planète urgence, en partenariat avec la Coalition du Sénégal et du Togo. Parmi les acteurs, figurent les institutionnels, les enseignants et les organisations de la société civile.

DIANA DIA(STAGIAIRE)