Les enseignants du supérieur ont, ces dernières semaines, interpellé l’Etat, quant aux multiples chantiers inachevés dans les universités publiques. Un appel qui semble avoir été entendu. Hier, une délégation de la tutelle a procédé à une visite de chantier à l’Ucad, en invitant les entrepreneurs au respect des délais.

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar devrait, dans deux mois, réceptionner de nouvelles salles de classe et des laboratoires. Hier, le directeur de la Maintenance des constructions et des Equipements de l’enseignement supérieur a effectué une visite de chantiers pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. La faculté des Sciences et techniques de l’Ucad va compter, d’ici la mi-juin, selon l’entreprise exécutante, 10 nouvelles salles (R+1) de 63 m² dédiées aux travaux dirigées (TD).

Se basant sur les normes de sécurité, l’assesseur de la faculté a demandé la construction d’une issue de secours. ‘’Nous avons un énorme déficit de salles de classe et ces 10 vont nous soulager davantage, surtout que nous avions un chapiteau que le ministère a transformé en deux amphis de 500 places. Nous étions en discussion avec le proviseur du lycée Delafosse pour permettre à nos étudiants d’utiliser 16 classes, mais ces salles ne sont disponibles qu’après 16 h’’, explique Bassirou Lô.

Mises en demeure et rupture de contrats

Le manque criard de salles de TD a abouti à la tenue des cours jusqu’à 22 h. Au moins, 50 groupes d’étudiants pourront bénéficier de ces salles, contre 60 au niveau des 16 classes du lycée Delafosse. Un gap jugé faible, selon l’assesseur.

Par ailleurs, le bloc de 16 laboratoires (de chimie, physique et biologie végétale) dont les travaux ont été entamés, il y a plus de cinq ans, tarde encore à être réceptionné. A en croire le directeur de la Maintenance, suite au bilan effectué par le ministre Cheikh Omar Hann, certaines entreprises ont reçu des mises en demeure, d’autres ont perdu le projet, en raison de ces lenteurs.

‘’Les délais ont été largement dépassés’’, insiste Cheikh Ahmadou Bamba Fall qui promet une fin de travaux, en plus d’un équipement, dans 45 jours. Pour respecter ce délai, il préconise des visites de chantier, chaque semaine. Toutefois, l’alimentation en eau et en électricité de la zone, de même que l’assainissement posent problème.

Du côté de l’Ecole supérieure polytechnique, de nouveaux laboratoires de travaux pratiques seront normalement disponibles, d’ici deux semaines. L’établissement est passé de 600 à 4 500 étudiants. Un effectif qui, selon le directeur, requiert plus d’infrastructures. La faculté des Lettres devrait également en compter dans deux mois.

Ces infrastructures font partie du projet d’extension des universités publiques lancé par le président Macky Sall en 2015. La visite a conduit au chantier du centre médico-social de l’Ucad. Les travaux donneront lieu à un hôpital universitaire comprenant un bloc opératoire, une maternité, des services de réanimation, de scanner et de radiologie, en plus d’une clinique dentaire. L’infrastructure tient sur trois étages sur une superficie de 10 000 m². Les besoins en équipements sont estimés à trois milliards de francs CFA.

‘’C’est un investissement assez lourd qui ne pourra pas être supporté par le budget actuel. Donc, nous avons demandé la liste des besoins urgents qu’on va essayer de prendre en charge’’, précise M. Fall.

UAM de Diamniadio : ‘’L’étude n’était pas bonne’’

Par ailleurs, les enseignants de l’université Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio devront prendre leur mal en patience. En effet, la section du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) a exigé, le 16 avril dernier, l’accélération des travaux de construction, vu l’étroitesse du bâtiment de la cité Keur Gorgui. Lieu où les cours se déroulent de manière provisoire. Selon le directeur de la Maintenance des constructions et des Equipements de la tutelle, ‘’l’étude n’était pas bonne. On a eu à faire, poursuit-il, des fondations profondes qui sont allées jusqu’à 18 m. Cela n’était pas prévu dans le projet. Donc, il fallait faire un avenant. Le gouvernement a, de ce fait, jugé nécessaire d’arrêter ce projet, de refaire toutes les études et de le relancer sous peu’’.

Cheikh Ahmadou Fall a annoncé la construction en cours de 1 000 résidences pour les étudiants de l’université de Bambey.

EMMANUELLA MARAME FAYE