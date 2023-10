Au lieu de recouvrer sa santé, N. T. s’est endetté jusqu’au cou. Cette fonctionnaire, qui souffrait de maux de tête, a dû recourir à la médecine traditionnelle, après avoir essayé vainement avec la médecine moderne. Malheureusement, elle a été dépouillée, à hauteur de 45 millions de francs CFA, par Omar Kama Cissé qui lui promettait une meilleure santé.

Désemparée, N. T. n’a que ses yeux pour pleurer. Sujette à des maux de tête atroces et un fibrome qui ne cesse d’augmenter, elle a fait recours à Omar Kama, un tradipraticien. Ce, après avoir tenté avec la médecine moderne. En espérant une guérison, ses maux n’ont fait que perdurer. Pis, elle a perdu plus de 45 millions de francs CFA. Le guérisseur lui faisait miroiter une meilleure santé et un avenir radieux. Ruinée, N. T., fonctionnaire de son état, porte l’affaire devant la justice.

Face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, la dame revient sur les faits. À l’en croire, elle a été mise en rapport avec Omar Kama Cissé par son chef de sécurité. Le guérisseur lui a ainsi proposé de venir le rejoindre ans son village qui se situe entre la frontière du Sénégal et de la Gambie, pour recevoir un meilleur traitement. Dans l’espoir de guérir, la dame va passer cinq jours là-bas où des bains mystiques lui ont été administrés. Par la suite, Omar Kama lui a fait savoir qu’elle est possédée par un djinn malveillant qui l’empêche de se marier et de réussir, d’où sa maladie persistante. Et pour se départir de ce djinn, il lui propose d’aller voir un de ses ‘’rawhane’’ (être surnaturel). Ils sont ainsi partis ensemble dans la brousse. La dame raconte qu’une ombre avec la silhouette d’un vieil homme est apparue. L’ombre lui a listé un nombre incalculable d’offrandes à effectuer pour que le djinn qui la possède puisse la quitter.

Elle commence ainsi à débourser diverses sommes d’argent, jusqu’à atteindre la somme de 45 millions de francs CFA. ‘’Chaque fois qu’il me réclame de l’argent, je m’exécute. J’ai vendu mon terrain qui se trouve à Saly. J’ai également contracté un prêt à la banque. Je lui ai envoyé plusieurs fois de l’argent via Wave’’, a relaté la partie civile.

Selon elle, n’eût été l’intervention de sa mère, elle n’allait jamais réaliser qu’elle se faisait mener en bateau.

Entendu, Omar Kama nie les faits. D’après lui, la dame ne lui a remis qu’un million cinq cent mille francs CFA. Cet argent était destiné aux offrandes. L’avocat de la partie civile, pour qui les faits sont suffisamment établis, a réclamé la somme de 100 millions de francs CFA pour dédommager sa cliente.

À la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, les avocats de la défense ont sollicité la relaxe de leur client.

Au terme de leurs plaidoiries, le tribunal a reconnu Omar Kama Cissé coupable de charlatanisme et d’escroquerie. Il a écopé d’une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an ferme. En sus de sa peine, il est contraint d’allouer à la partie civile la somme de 50 millions de francs CFA.

MAGUETTE NDAO