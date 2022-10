A Chelsea, le changement d'entraîneur a aussi engendré une redistribution des cartes dans certains postes clés. Graham Potter, nouvel homme fort du club londonien, a réinstallé Képa au poste de numéro un dans la hiérarchie des gardiens, reléguant ainsi Mendy au second plan. Toutefois, les pépins physiques du portier des Lions de la Teranga ont donné un coup d'accélérateur à cette révolution chez les Blues de Chelsea.

Même si une blessure au genou, avant la dernière trêve internationale, est venue compliquer les choses pour Édouard Mendy, le portier sénégalais était en vraie baisse de forme, depuis un certain temps. En enchaînant les boulettes dans sa surface et en ratant des relances, notamment, Edou devenait de moins en moins un cauchemar, un mur infranchissable pour les attaquants de la Premier League. Sa terrible erreur face à Leeds, en tout début de championnat, est encore dans toutes les mémoires. Ce jour-là, les Bleues s'inclinaient lourdement trois buts à zéro, avec Mendy qui endossait la plus grosse part de ce naufrage.

Toujours est-il que, les clean sheets qu'on ne comptait plus, les arrêts aussi spectaculaires que décisifs, cette assurance sur la ligne, toutes ces magnifiques performances qui ont fait, ces premières années, la renommée du gardien des Lions en club, semblent aujourd'hui lointaines. En 2021 déjà, il était considéré comme l'un des tous meilleurs portiers au monde, devant de grands messieurs comme Neuer, Courtois ou encore Donnarumma.

Avec le trophée de la Ligue des Champions et plus récemment celui de la Coupe d'Afrique des nations et sans compter les distinctions individuelles, Mendy dispose d'un palmarès assez extraordinaire. Avec Sadio Mané, ils sont les deux seuls footballeurs Sénégalais à réussir le doublé CAN + LDC. Le lion serait-il déjà rassasié, malgré ce gros gibier "Mondial" qui doit servir de plat de résistance ?

Un coup dur pour la tanière

En tout cas, cette méforme en club vient au plus mauvais moment pour Édouard Mendy à, à peine quarante jours de la Coupe du Monde au Qatar. Le champion d'Afrique en titre est l'un des hommes clés du dispositif d'Aliou Cissé, il est son numéro un au poste de gardien de but. Il faut juste espérer que la situation de l'ancien rennais change en club, afin qu'il retrouve du temps de jeu dans les rencontres calibrées, à haute intensité. Pour l'heure, le temps est contre lui, contre Cissé. L'équipe du Sénégal est bien meilleure avec super Edou, l'un des tout premiers artisans du premier sacre continental et d'une deuxième qualification à une Coupe du Monde de suite.

Képa Arrizabalaga a saisi sa chance

La baisse de régime du portier sénégalais a coïncidé avec le retour en force de Képa Arrizabalaga. Le gardien espagnol a fait plus qu'assurer l'intérim, d'abord durant la période de convalescence de son compère, avant de conserver son statut de numéro un, nonobstant le retour de celui-ci. En quatre rencontres, l'ancien de l'Athletic Bilbao n'a concédé qu'un petit but et il a gardé trois fois ses cages inviolées. À ce rythme, la désormais ex doublure d'Édouard Mendy paraît indéboulonnable.

Et pour l'heure, comme si cela ne suffisait pas, le règne de Kepa est sans partage. Car, l'Espagnol dispute et les rencontres en championnat et celles en ligue des Champions.

Mamadou Diop stagiaire