Elle renseigne avoir démantelé plus d’une cinquantaine de bandes de malfaiteurs et note une tendance baissière de la délinquance, par rapport au dernier semestre de l’année 2020.

La police nationale a livré les statistiques de la délinquance des six premiers mois de 2021. Ces résultats sont issus de la surveillance des frontières, de la lutte contre la délinquance, la criminalité, l’insécurité routière et du trafic illicite des stupéfiants.

Selon le communiqué du Bureau des relations publiques de la police nationale, au premier semestre 2021, les opérations de sécurisation menées sur l’ensemble du territoire national ont abouti à l’interpellation de 21 358 individus, dont 261 de nationalités étrangères.

Durant ces six derniers mois, la police fait cas du chiffre effarant de 58 bandes de malfaiteurs démantelées. Lors de ces opérations, 81 armes (4 armes à feu, 11 coupe-coupe, 66 couteaux) ont été trouvées par-devers les bandits. Les membres de ces bandes font partie des 16 255 individus présentés au parquet, durant la période. D’ailleurs, la police annonce un taux d’élucidation de plus de 99 % des crimes de sang enregistrés.

Ainsi, sur le nombre total de personnes présentées au parquet, poursuit la note, les 1 688 ont été déférées pour infractions au Code des drogues, 516 individus pour atteintes aux biens (vol simple, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie, etc.), 126 individus pour atteintes aux personnes (homicide involontaire, accident mortel, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violence à ascendants, viol, attentat à la pudeur), 117 individus pour des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, 108 individus pour faux et usage de faux, 133 individus pour vol à main armée avec violence, 23 individus pour homicide volontaire, 35 individus pour trafic de migrants (par voie maritime et aérienne), entre autres.

A cela s’ajoutent les 11 112 individus appréhendés pour non port de masque.

Cette période, renseigne le document, a été marquée par 24 cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entrainé mort d’homme dont les 23 ont été élucidés et l’auteur du dernier crime est activement recherché.

L’analyse de l’évolution de la criminalité durant ce semestre, poursuit la même source, permet de conclure à une tendance baissière de moins de 52,98 % par rapport au dernier semestre de l’année 2020.

Selon toujours le document, 3 621 accidents de la circulation ont été constatés. Ils ont fait des dégâts (2 062 matériels, 1 457 corporels et 102 mortels).

Les hommes de l’inspecteur principal de police Bocar Seydou Yague n’ont pas chômé, en ce qui concerne le trafic de drogue. Selon le communiqué, deux tonnes de chanvre indien, 4,16 kg de cocaïne, 800 g de haschisch, 6 g de crack, 240 comprimés d’amphétamine, 4 pilules d’ecstasy ont été saisis.

Egalement, 33 229 véhicules ont fait l’objet d’immobilisation (dont 8 310 véhicules automobiles, 24 814 motos et 105 calèches).

CHEIKH THIAM