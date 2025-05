Une opération de sécurisation de grande envergure avec mutualisation des forces a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche à Dakar, de 21 h à 6 h. Ainsi, 243 personnes et 35 véhicules ont été engagés dans l’opération.

Dans ce cadre, 225 personnes ont été interpellées, dont 132 pour vérification d'identité, 45 pour ivresse publique manifeste, une pour usurpation d'identité, une pour détention aux fins d'usage de haschich (une boulette), une pour détention et trafic de crack (quatre pierres), trois pour offre et cession de chanvre indien (69 cornets), neuf pour détention et usage de chanvre indien (15 cornets), une pour association de malfaiteurs et vol, une pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen roulant, deux pour vol en réunion avec violence, deux pour coups et blessures volontaires (CBV), 17 pour nécessité d’enquête, pour détention d'arme blanche, une pour détention aux fins d’usage de produit cellulosique. Lors de cette opération, renseignent nos sources, 144 pièces ont été saisies (pour diverses infractions du Code de la route).