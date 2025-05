Le Sénégal fait face à des défis économiques et sociaux majeurs, notamment un taux de chômage élevé chez les jeunes et les femmes. Pour relever ces défis, une approche intégrée et inclusive visant à soutenir l'entrepreneuriat et l'insertion socioéconomique est essentielle.

Senegel en partenariat avec JA/Africa et Boeing a organisé des Boot Camp dans la ville de Kaolack. Un programme qui s'étend à d’autres villes comme Mbour, Thiès, Saint-Louis et Dakar. Selon l'administrateur général de Senegel, Pape Samb, leur structure ‘’recrute, forme et place des jeunes, des femmes leaders et des PME pour créer un écosystème de transparence, de compétences et de citoyenneté’’. Une cohorte de 50 jeunes a été ciblée pour en bénéficier durant six mois. Un accompagnement sur les trois prochaines années qui devrait permettre de former 50 000 jeunes. En effet, d’après M. Samb, dans la dynamique de participer à l’essor du pays, Senegel se fixe des objectifs clairs basés sur la valorisation de la compétence et de la citoyenneté.

Grâce à ce programme, ‘’nous visons à créer de nouveaux emplois et entreprises, en particulier dans les industries créatives, à améliorer les perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, à diversifier et dynamiser le tissu économique sénégalais, contribuer à l'autonomisation économique des femmes, développer un écosystème entrepreneurial, la cohésion sociale et le développement durable à travers le pays’’, a-t-il expliqué.

Alioune Badara Diallo Kane