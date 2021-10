Pour mieux réussir à imposer le civisme et la démocratie dans les établissements scolaires et assuré le succès du concept ‘’Oubi tey, jang tey’’, la COSYDEP a lancé, hier, le projet intitulé Lycée modèle de la citoyenneté et du civisme (LM2C). Cinq lycées de Dakar ont été choisis.

Le lancement du projet : Lycée modèle de la citoyenneté et du civisme (LM2C) a eu lieu hier au niveau du lycée Seydina Issa Rohou Lahi ex Lpa. Il s’agit d’un projet qui va promouvoir des valeurs au sein des établissements scolaires. Selon le responsable recherche et documentation au sein de la COSYDEP, 5 lycées de Dakar ont été choisis de concert avec un partenaire portugais. En sus du lycée Seydina Issa Rohou Lahi, il y a les lycées Seydina Limamou Laye, Keur Massar, Thierno Seydou Nourou Tall et Abdoulaye Sadji de Rufisque. Le choix de ces 5 lycées n’est pas fortuit, selon Mamadou Ndiaye.

Il procède de leur représentativité à Dakar, de leur image dans la capitale et de leurs positions stratégiques. Ce projet ne vise pas uniquement les élèves, mais toute la population dakararoise, à travers le civisme et la citoyenneté. ‘’Nous sommes là aussi dans ce lycée, dans le cadre de la campagne ‘’Oubi tey, jang tey’’, pour mettre en norme nos établissements en termes de sécurité, d’hygiène, bien avant la rentrée, pour que les cours puissent démarrer, dès le premier jour de la rentrée. C’est dans ce cadre que vous avez constaté cette grande mobilisation, avec tous les acteurs qui tournent autour de l’école pour réussir cette campagne qui en est à sa 8e édition. Tout est réuni pour mettre en norme ce lycée, de concert avec tous les acteurs. Nous avons aussi une communauté très bien sensibilisée. Cette campagne est en train d’être faite dans les autres régions du pays, pour réussir la mission qui consiste à faire cours le premier jour de la rentrée. Nous travaillons dans ce sens avec des partenaires scolaires que sont les IA et les IEF’’, a confié M. Ndiaye.

70% de réussite au bac, en 2020-2021, au lycée Seydina Issa Rohou Lahi

Le proviseur du lycée Seydina Issa Rohou Lahi a confirmé ces propos et confié que toutes les conditions sont réunies pour l’effectivité de ‘’oubi tay tey’’, dans son établissement. Ceci explique selon Lamine Kane par le fait que tous les acteurs sont dans le coup, avec le soutien des élèves, parents et population scolaire. Selon Lamine Kane, une forte campagne de communication est en train de se faire dans ce cadre avec les différentes parties des démembrements scolaires.

En outre, côté résultats scolaires, son établissement est devenu le premier lycée du département de Guédiawaye. Quand, il est arrivé dans ce lycée, il y a de cela 2 ans, le taux de réussite au baccalauréat était de 58,20%. Il est passé, pour l’année scolaire 2019-2020, à 65% et l’an dernier à 70%. ‘’Nous sommes devenus premiers dans le département de Guédiawaye.

Cette performance, si nous l’analysons, c’est dû au fait que nous sommes en train de créer un climat de paix, de cordialité et de fraternité. De sorte que les enseignants ont envie de quitter chez eux pour venir enseigner. Nous nous sommes aussi battus pour instaurer une discipline au sein des élèves. Je pense qu’ils l’ont compris. L’environnement aussi n’est pas du reste. A cela s’ajoute une sécurité renforcée. C’est ce qui fait que ce travail en synergie nous a aidés à renforcer et consolider ce que nous avons trouvé sur place. Ce qui fait, en réalité, les résultats que nous avons obtenus cette année. Nous n’allons pas dormir sur nos lauriers pour ne pas perdre cette place de leader’’, a promis le proviseur.

CHEIKH THIAM