Clap Ivoire 2021

‘’Tang Jër’’ et ‘’Le temps de dire non’’ sont les deux courts-métrages choisis par la Direction de la cinématographie pour représenter le Sénégal à la 21e édition du concours Clap Ivoire prévue du 6 au 10 septembre 2021 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Réuni le jeudi 8 juillet 2021 au Secrétariat permanent du Fopica, le jury national du Sénégal a fait des œuvres de Selly Raby Kane et d’El Hadj Demba Dia les compétiteurs sénégalais dans les catégories Fiction et Documentaire.

Ces deux productions se sont distinguées sur une liste de 12 films pour le premier genre et de 5 documentaires. Clap Ivoire est un festival de concours de courts-métrages-vidéo de jeunes techniciens et réalisateurs des pays membres de l’UEMOA et de la CEDEAO. Le réalisateur Abdou Aziz Cissé, le producteur Souleymane Kébé, l’actrice Rokhaya Niang, la journaliste Bigué Bob et le chef du Bureau des manifestations cinématographiques Mamadou Matar Dramé ont été convaincus par ‘’l’originalité, les qualités esthétiques et techniques de la démarche de réalisation et surtout de direction des acteurs’’ dans ‘’Tang Jër’’.

...Cette fiction de la styliste sénégalaise, qui explore les délices du septième art, raconte l’histoire d’Onfaaya, ‘’un tenancier de Tangana (restaurant de quartier) atypique qui observe le ballet incessant des êtres presque surréels qui peuplent la ville de Dakar’’. Esseulés, agités, incompris, font de sa vie une aventure qui n’est pas de tout repos. La réalisatrice qui ne se fixe pas de frontières entre les genres artistiques, sera une représentante de taille pour succéder à son compatriote Mamadou Diop dont le film ‘’Palanteer M’bedd’’ a gagné le Prix de la meilleure fiction lors de la 20e édition.

Pour la catégorie documentaire, le jury a fait confiance à un cri du cœur pour la planète. Dans ‘’Le temps de dire non’’, El Hadj Demba Dia met en scène ‘’Bargny, une communauté de 70 000 habitants, polluée par des infrastructures industrielles, sa population asphyxiée et ses habitants menacés par l’avancée de la mer. Père Ibe, policier à la retraite et père de famille au bord de l’épuisement, engage une dernière lutte pour sauver son environnement en péril’’. Ses atouts ont été la rigueur dans la démarche artistique et ‘’surtout la poétique de l’espace qui confère une haute qualité esthétique au film’’.