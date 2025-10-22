Classes modernes

Hier mardi, c'est lors de la cérémonie d’inauguration, que les élèves de l’école primaire P1b Gare de Diamaguène Sicap Mbao ont découvert leurs nouvelles salles de classe, spacieuses, aérées et lumineuses.

Elles remplacent des salles anciennes, surchargées et mal ventilées, qui rendaient l’apprentissage difficile.

Les enfants de cette partie de la banlieue dakaroise selon une note, bénéficient désormais d’un environnement propice à la réussite, et les enseignants d’un cadre plus serein pour transmettre leur savoir.

"Cette réalisation s’inscrit dans le programme de construction et de réhabilitation d’écoles primaires conduit par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans leurs zones d’intervention en accord avec les priorités exprimés par les parties prenantes dont les autorités administratives.

Ce programme vise à supprimer les abris provisoires et les salles de classe insalubres, afin d’offrir aux élèves du primaire des conditions d’étude dignes et équitables. À ce jour, 37 salles de classe modernes ont déjà été livrées dans les communes de Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye, Pire, Méouane, Mboro et Mbao, avec un objectif d’atteindre 50 salles d’ici fin 2026.

Les résultats sont déjà visibles : amélioration des taux de réussite, motivation accrue des enseignants et regain d’espoir pour les familles" a renseigné le document. Pour qui, en plaçant l’éducation au cœur de leur politique RSE, les ICS contribuent à réduire les inégalités territoriales et à préparer l’avenir des jeunes générations.