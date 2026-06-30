Climat social à la Seter

Le climat social se tend à la Société d'exploitation du Train express régional (Seter). Dans un communiqué, le Collège des délégués du personnel fait état d'une « dégradation persistante » des relations sociales et dénonce des tentatives d'intimidation visant des travailleurs engagés dans une mobilisation symbolisée par le port du brassard rouge. Selon les représentants du personnel, plusieurs conducteurs auraient été interpellés et entendus par les gendarmes de la LGTF lors de la visite des plus hautes autorités de l'État sur le tronçon Diamniadio-AIBD.

Ils dénoncent également des entraves à l'exercice de leur mandat, affirmant que la direction a changé les serrures de leur local sans les en informer et bloqué leur groupe de messagerie interne. Au-delà de ces incidents, les délégués évoquent un malaise social profond. Ils pointent notamment la dégradation des conditions de travail, l'absence d'un dialogue social jugé sincère, le manque de perspectives de carrière, la non-reconnaissance de la pénibilité du métier ferroviaire, ainsi que l'absence de prime de risque malgré des conditions de travail qu'ils estiment dangereuses.

Le Collège estime par ailleurs que les évolutions en cours dans le secteur, avec l'extension prochaine du TER vers l'Aéroport international Blaise Diagne et la future gare de Sébikotane, rendent encore plus urgente une meilleure prise en compte des spécificités du métier. Les représentants du personnel réclament également l'adoption d'une convention collective propre au secteur ferroviaire, les salariés restant, selon eux, soumis à celle des transports routiers, qu'ils jugent inadaptée.

Tout en réaffirmant le caractère pacifique de leur mobilisation, les délégués appellent à la fin de toute forme de pression sur les travailleurs et à l'ouverture d'un dialogue social « inclusif et respectueux ». La direction de la Seter n'avait pas réagi à ces accusations au moment où nous mettions sous presse. Nos colonnes leur restent ouvertes.