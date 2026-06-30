L’équipe du Sénégal va affronter celle de la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce mercredi (20h) à Seattle. Face aux Diables rouges, les Lions doivent inverser la tendance, après quatre défaites consécutives contre des sélections européennes au Mondial.

Après la phase de poules, place aux matchs couperets. Qualifié in extremis en tant que meilleur troisième grâce à une large victoire contre l’Irak (5-0) lors de la troisième et ultime journée de la poule I et aux résultats des matchs des groupes G et H, le Sénégal va en découdre avec la Belgique. Les deux équipes vont se rencontrer pour la première fois de leur histoire. Pour les Lions, ce sera une dixième rencontre (3 victoires, 1 nul et 5 défaites) face à une sélection européenne en phase finale de Coupe du monde. Mais les dernières sorties de la bande à Sadio Mané face à des écuries européennes ne se sont pas bien terminées. Les hommes de Pape Thiaw restent sur une série de quatre défaites consécutives. Déjà sur cette édition, ils ont essuyé deux revers, d’abord d’entrée devant la France (3-1), puis contre la Norvège (3-2). En 2022, au Qatar, le Sénégal, en tant que champion d’Afrique de la CAN 2022, au Cameroun, avait concédé une défaite dès son entrée en lice face aux Pays-Bas (2-0). Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers s’étaient repris en enregistrant deux victoires de suite (contre le Qatar et l’Equateur) pour décrocher la qualification en huitièmes de finale. Malheureusement, ils sont tombés sur une anglaise plus forte, qui les a éliminés (3-0).

La défense sénégalaise a aussi montré des signes de fébrilité face aux attaques des équipes européennes. Les Lions ont concédé 65,2% de leurs buts devant des sélections de la zone UEFA. Les double champions d’Afrique ont encaissé 23 buts en 15 matchs de Coupe du monde. Ils en ont pris 15 contre des formations de l’Europe en 9 rencontres, dont 9 buts lors de leurs trois derniers matchs (soit 3 buts par matchs).

Des débuts historiques

Pourtant, le Sénégal a eu des débuts réussis face aux sélections européennes. Les Lions ont même écrit les plus belles pages de leur histoire en Coupe du monde lors de confrontations contre des formations de la zone UEFA. Pour son baptême du feu au Mondial, en 2002 au Japon et en Corée du Sud, Pape Bouba Diop et ses coéquipiers avaient créé la sensation en battant la France (1-0), championne du monde en titre et champion d’Europe en titre, en match d’ouverture. Après avoir tenu en échec le Danemark (1-1) et l’Uruguay (3-3) pour se qualifier pour la première fois en huitièmes de finale, les Sénégalais ont réalisé un nouvel exploit en éliminant la Suède (2-1). Les hommes de Bruno Metsu ont décroché une place historique de quart de finaliste grâce au but en or de Henri Camara, à la 104e minute sur une talonnade de Pape Thiaw. Les finalistes de la CAN 2002 vont sortir en quart de finale face à la Turquie (1-0 a.p), une autre équipe européenne. Après seize ans d’absence, le Sénégal a retrouvé la Coupe du monde en 2018, en Russie. Les Lions de Aliou Cissé ont réussi leur come-back en dominant d’entrée la Pologne (2-1). C’est la dernière victoire du Sénégal face à une sélection de l’Europe.

La Belgique vacillante face aux Africains

En face, les Lions auront un adversaire qui connait bien les sélections africaines, même si ce sera sa première rencontre avec une équipe de l’Afrique subsaharienne en phase finale de Mondial. La Belgique a affronté cinq fois (2 victoires, 2 nuls et une défaite) des équipes de la zone CAF, notamment celles de l’Afrique du nord. La première opposition avec une équipe africaine remonte à l’édition 1994 face au Maroc (1-0) en phase de poules. En 2002, les Diables rouges croisent le chemin de la Tunisie, dans la poule H, qui les tient en échec (1-1). Les deux équipes se retrouvent en 2018, mais cette fois les Belges ont étrillé les Aigles de Carthage (5-2). Les deux dernières confrontations avec des Africains n’ont pas été à leur faveur. Ils ont été battus par le Maroc (2-0) dans la poule F du Mondial 2022. Alors que l’Egypte les a contraints au partage des points (1-1) dans le groupe G de l’édition en cours.

La rencontre entre Diables rouges et Lions de la Teranga s’annonce épique. Les deux équipes, ayant timidement entamé cette Coupe du monde 2026, se livreront à une bataille ardue pour poursuivre l’aventure nord-américaine.

LOUIS GEORGES DIATTA