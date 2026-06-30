Le lutteur Pape Boy Djiné, plus connu sous le sobriquet de Madji Madji 2, a été placé en garde à vue, hier, dans les locaux de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar.

Selon les informations recueillies par EnQuête, le pensionnaire de l'écurie Mor Fadam faisait l'objet de recherches de la part des enquêteurs. Si nos sources n'ont pas souhaité́ dévoiler les raisons de cette convocation, elles indiquent toutefois que, les gendarmes auraient découvert sur place des traces de chanvre indien.

Le lutteur étant absent au moment de leur passage, les enquêteurs ont laissé́ la convocation à un membre de sa famille présent sur les lieux. Informé qu'il était recherché, Pape Boy Djiné s'est présenté́ de lui-même à la Brigade de recherches de Keur Massar. À son arrivée, les enquêteurs lui ont notifié́ son placement en garde à vue.