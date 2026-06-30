L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) confirme une nouvelle fois son rôle de locomotive de la recherche scientifique en Afrique. Des chercheurs de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPO) viennent d'identifier une nouvelle espèce bactérienne appartenant au genre Neobacillus. Baptisée Neobacillus camarae, cette bactérie rend hommage au professeur Makhtar Camara, enseignant-chercheur au Laboratoire de bactériologie-virologie du Département des sciences biologiques et pharmaceutiques appliquées. Cette découverte, publiée dans la revue scientifique internationale Antonie van Leeuwenhoek (Sarr et al., 2026), marque une étape importante pour la recherche sénégalaise.

Elle est le fruit de travaux menés à partir du microbiote du lait maternel collecté au Sénégal, un domaine encore peu exploré mais porteur d'importantes perspectives pour la santé publique. Au-delà de l'identification d'une nouvelle espèce bactérienne, cette publication constitue une reconnaissance du niveau des recherches conduites à l'Ucad et de leur contribution à l'enrichissement des connaissances en microbiologie.

Cette avancée scientifique s'inscrit dans le cadre d'une thèse de Doctorat unique codirigée par le professeur Makhtar Camara et le professeur Mathieu Million, de l'IHU Méditerranée Infection et de l'Université Aix-Marseille, en France. Les recherches portent sur l'identification et la constitution d'une collection de souches probiotiques issues du microbiote du lait maternel, avec pour objectif de développer de nouvelles stratégies de prévention et de prise en charge de la malnutrition infantile au Sénégal. La malnutrition demeure l'un des principaux défis sanitaires auxquels sont confrontés de nombreux pays africains, particulièrement chez les jeunes enfants.

En étudiant les bactéries naturellement présentes dans le lait maternel, les chercheurs espèrent identifier des souches capables de renforcer la santé intestinale et d'améliorer l'état nutritionnel des nourrissons les plus vulnérables. Cette découverte ouvre ainsi la voie à de futurs travaux visant à développer des probiotiques adaptés aux réalités sanitaires locales.

Pour l'Ucad, cette découverte illustre la capacité des chercheurs sénégalais à produire une science de haut niveau, ancrée dans les besoins du pays tout en répondant aux standards internationaux de la recherche. Elle témoigne également de l'intérêt des collaborations scientifiques internationales, en l'occurrence avec l'IHU Méditerranée Infection et l'Université Aix-Marseille, qui permettent de renforcer les capacités de recherche et d'accélérer les innovations dans des domaines stratégiques comme la santé publique. À travers Neobacillus camarae, c'est aussi le travail du professeur Makhtar Camara qui est salué.

Le choix de donner son nom à cette nouvelle espèce bactérienne constitue une reconnaissance scientifique rare, réservée aux chercheurs dont les contributions sont jugées majeures dans leur discipline. Le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Alioune Badara Kandji, a adressé ses félicitations au professeur Makhtar Camara ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de recherche. Il a salué une découverte qui, selon lui, « honore l'UCAD, le Sénégal et contribue au rayonnement de la recherche sénégalaise sur la scène internationale ». Le recteur a également mis en avant la qualité de la coopération scientifique entre les équipes sénégalaises et françaises, estimant que les retombées de ces travaux sont porteuses d'espoir dans la lutte contre la malnutrition infantile, un enjeu majeur de santé publique au Sénégal et sur le continent africain.