Le Président de la République, Chef suprême des Armées, Bassirou Diomaye Faye, a pris part, ce dimanche 22 novembre 2026, à la Randonnée pédestre annuelle des Forces armées, quelques jours après avoir présidé la 25e édition de la Journée qui leur est consacrée. Le Chef de l’État a marché au milieu des officiers, sous-officiers et militaires du rang, à leur rythme et sur leur parcours, informe la présidence de la République. "Ce geste traduit l’essentiel de sa relation avec les Armées, fondée sur la considération, la proximité et la confiance réciproque. Il porte également un message plus large.

Le Sénégal doit sa stabilité à une Armée républicaine, loyale envers les institutions et proche des citoyens, fidèle au concept Armée-Nation qui fait sa singularité. En partageant l’effort de la troupe, le Président Faye renforce ce lien, sur lequel reposent la paix intérieure et la souveraineté du pays. Le Chef de l’État demeure engagé à moderniser les Forces armées et à veiller à l’épanouissement de celles et ceux qui les servent", poursuit la note. Le Président de la République, lui-même, a tweeté, à l’issue de la randonnée : « Chaque jour, ils marchent pour le Sénégal. Aujourd’hui, c’est à leurs côtés que j’ai marché, lors de la randonnée pédestre annuelles des Forces armées. Fierté et confiance renouvelée à nos Forces de défense et de sécurité ».