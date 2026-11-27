Initialement annoncé du jeudi 26 au samedi 28 novembre, l’épisode de pluies hors saison devrait se poursuivre jusqu’au lundi 30 novembre. Dans son bulletin actualisé jeudi à 14 h, l’ANACIM prévoit des pluies généralement fines, qui pourraient être un peu plus soutenues par endroits dans le Centre et le Nord. L’agence explique cet épisode par une descente d’air frais en provenance des régions tempérées. De Dakar à Kaffrine, en passant par Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack, les pluies sont attendues entre le 26 et le 30 novembre.

La même période est annoncée dans le Nord, notamment à Saint-Louis, Podor, Linguère et Louga. Dans l’Est, Tambacounda, Kédougou et Matam pourraient être arrosées à partir du vendredi 27 novembre. Au Sud, des pluies très fines sont prévues jusqu’au lundi 30 à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. La couverture nuageuse et les pluies devraient rendre les journées un peu moins chaudes, surtout les vendredi 27 et samedi 28 novembre.

La baisse des températures sera plus sensible la nuit dans les régions de l’intérieur. L’agence recommande de mettre à l’abri les récoltes et le fourrage déjà coupé, ainsi que les animaux sensibles à la pluie et au froid. Elle appelle également les usagers de la mer, en particulier les pêcheurs artisanaux, à redoubler de prudence. Les pluies pourraient être plus marquées en mer et réduire la visibilité.