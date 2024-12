Buteur à quatre reprises sur les six derniers matches de Premier League de Chelsea, Nicolas Jackson marche sur l’eau en club. Mais cette bonne forme contraste avec des performances peu encourageantes depuis son arrivée en sélection. Cette différence est plus due aux dispositions de jeu qu'à ses qualités.

Titulaire indiscutable sous le maillot de Chelsea, Nico vit le blues sous la tunique des Lions. Convoqué pour la première fois avec les champions d’Afrique 2022 en septembre 2022, l’ancien joueur du Casa a connu ses premières minutes lors du Mondial au Qatar contre les Pays-Bas. Malheureusement, l’attaquant de 21 ans a montré beaucoup de déchets durant les 19 minutes qu’il a disputées. Il est d’ailleurs resté sur le banc le restant de la compétition. Après le Mondial, les matchs se sont suivis et se sont rassemblés pour Nico. Après 18 sélections, le joueur de Chelsea n’a inscrit qu’un seul but (11 octobre 2024 contre le Malawi).

Mais au-delà du manque d’efficacité criant dont fait preuve l’ancien joueur de Villarreal, il semble perdu dans le jeu des Lions. Ses nombreuses bonnes intentions sont toujours à contre-courant par rapport à ce que demande le coach. Régulièrement titulaire à la pointe de l’attaque depuis le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo (6-06-2024). Depuis cette rencontre, Jackson a été titularisé à six reprises sur les huit derniers matches de la sélection. Mais, Nico n’a terminé qu’une seule rencontre (contre la RDC). Ses performances en demi-teinte l’ont d’ailleurs poussé sur le banc lors de la dernière rencontre des Lions contre le Burundi, le 19 novembre 2024 (victoire sénégalaise 2-0).

Flamboyant en Angleterre

A l’opposé de ces doutes sous le maillot sénégalais, le numéro 15 de Chelsea marche sur l’eau en Angleterre. Jackson est le 5e joueur le plus décisif en Premier League depuis le début de la saison 2024-2025 (8 buts et 3 passes décisives). Son apport dans le jeu est tout aussi consistant. Sa complémentarité avec ses partenaires d’attaque comme Cole Palmer marque les esprits auprès des spécialistes de la Premier League. Déjà la saison dernière, Nicolas avait réalisé une première campagne remarquable avec 14 buts et 5 passes décisives en 31 titularisations (35 matches).

Malgré les nombreux déchets constatés dans le dernier geste, le natif de Banjul brille dans sa relation avec ses coéquipiers et fait ses statistiques. Après le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de l’international français Christopher Nkunku, beaucoup pensaient qu’il allait perdre sa place. Mais Nico a montré une réelle évolution et s’est installé comme un incontournable à la pointe de l’attaque des Blues. Il a été titularisé lors de tous les matches de PL de son équipe (13) et répond quasiment présent à chaque rencontre. Il est même considéré par beaucoup comme l’un des principaux dangers de Chelsea aux côtés de Palmer et plus loin par certains comme l’un des meilleurs attaquants du championnat. Les chiffres donnent, d’ailleurs, raison à ceux-là.

Libre de ses mouvements

Cette double version de Jackson fait couler beaucoup d’encre. Car, même si ses qualités offensives sont indéniables, Jackson est un joueur d’espace et de système bien défini. Il a besoin d’un environnement spécifique pour bien s’épanouir en attaque. Depuis ses débuts professionnels avec Villarreal, Nico a toujours su compter sur des partenaires offensifs capables de se retrouver en position de finisseur. Rapide, vif et bon dribbleur, l’ancien joueur du Casa Sports se démarque par sa capacité à multiplier les courses et à déstabiliser les défenses adverses. Il est plus qu’un joueur de surface et n’est pas un fin buteur. Ses actions commencent régulièrement en dehors de la surface. Sa qualité de percussion et de pivot donne la latitude à Cole Palmer (Chelsea) de se retrouver très souvent à la finition des actions pendant que Nicolas est à l’avant-dernière (décalage) ou à la dernière passe.

La saison dernière, l’attaquant de 23 ans a dû s’adapter à jouer en attaque, mais en restant avec ses qualités naturelles. Pochettino a toujours clamé haut et fort son admiration pour le joueur. En comparaison, Nico a inscrit 14 buts en championnat pour 18 XG (expected goals). Selon les estimations, il devait inscrire au moins 4 buts en plus. Cette saison, il en est déjà à 8 buts alors qu’il a 7 XG. L’évolution du joueur coïncide aussi avec celle du club. Dans un groupe jeune où il est placé comme le titulaire en pointe dans une attaque flexible, Nicolas rend la confiance avec de bonnes performances. Son rôle n’étant pas cantonné à rester dans la surface.

Restreint en sélection

Son arrivée en équipe nationale était attendue avec hâte du fait de ses prestations avec Villarreal à l’époque. Mais très vite, Nico se retrouve sous le feu des critiques. Ses débuts ne sont pas convaincants avec la sélection. Malgré ses bonnes performances en club, il ne bénéficie pas de la confiance du coach. En juin 2023, lors d’une rencontre amicale face au Brésil, Jackson entre en jeu à la 88e minute de jeu et montre toute l’étendue de sa palette. À la 92e minute alors que le Sénégal menait par 3 buts à 2, Nicolas se lance dans une course qui déstabilise la défense auriverde. Il se fait faucher dans la surface et obtient un penalty transformé par Sadio Mané. Cette action regroupe toutes les qualités de Nicolas Jackson. Mais après cette rencontre, l’attaquant est retourné dans ses abysses. Maladroit devant le but, il se perd dans le jeu.

Aligné comme attaquant de pointe, Jackson ne bénéficie pas de la même liberté de mouvement qu’en club. Dans la disposition adoptée par les deux sélectionneurs (Aliou Cissé et Pape Thiaw), le numéro 7 des Lions reste au contact des défenseurs et attend la moindre erreur de ces derniers pour faire la différence. La surface est censée être sa zone d’expression. Une situation qui correspond peu aux qualités de Nicolas. En plus de ces restrictions tactiques, l’ancien joueur de Villarreal voit sa zone préférentielle occupée par le numéro 10 des Lions. Sadio Mané est l’ailier droit des Lions. Sa présence sur ce côté réduit l’espace d’activité du Blue de Chelsea. Ce qui pousse ce dernier à attendre les ballons dans le dernier tiers, ce qui n’est pas son fort.

De par ses qualités intrinsèques et ce qu’il montre en club, Nicolas Jackson fait partie des meilleurs atouts offensifs en équipe nationale du Sénégal. Son utilisation différente dans les deux environnements influe grandement sur ses prestations. À seulement 23 ans et jouant dans un des meilleurs championnats du monde, son évolution est indubitable. Mais, il est en position de s’adapter à toute situation afin de devenir un des leaders d’attaque que les Lions attendent.

MAMADOU KANE