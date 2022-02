Le Sénégal atteint pour la deuxième fois d’affilée la finale de la Coupe d'Afrique des nations, une première dans l'histoire du football sénégalais. Beau Touré, spécialiste de ce sport, donne les clés du rendez-vous de dimanche. Le coach décline la formule magique en quatre étapes.

Le mental, désormais un élément essentiel

"Cette génération, en plus d'être talentueuse, à le mental qui va avec. Les hommes d'Aliou Cissé ont ce petit plus qui fait toute la différence. Leurs aînés n'avaient peut-être pas ce supplément d'âme pour vivre des compétitions plus fructueuses. Cette demi-finale face au Burkina est l'exemple typique que l'équipe du Sénégal est beaucoup plus sereine, si on la compare aux éditions précédentes. Quand le Burkina Faso a réduit le score, ils ont gardé leur calme et mieux encore. Ils ont mis ce troisième but pour sécuriser définitivement cette place en finale. Donc, dimanche également, il faudra que cette même recette soit reconduite avec une surdose de mental."

Rencontrer le pays hôte aurait été une mauvaise idée…

"En général, rencontrer le pays hôte, surtout en finale, n'est pas forcément une bonne idée. Toujours est-il que le Sénégal est mieux outillé globalement pour être enfin sacré. L'un ou l'autre (Cameroun ou Égypte), ils ont d'énormes lacunes défensivement. Or, nous sommes la meilleure défense de ce tournoi, au moins jusque-là. L'Égypte, par exemple, a un jeu axé principalement sur Mohamed Salah. Il suffit de bloquer l'attaquant des Reds pour causer leur déroute offensive, notamment."

Plus d'audace, de créativité... mais c'est aussi une question de style

"Comme je l'avais dit, après notre huitième de finale face au Cap-Vert, le coach doit faire preuve de plus d'audace, dès le début de la rencontre, en faisant jouer un vrai manieur de ballon au milieu. Par exemple, la rentrée de Pape Guèye, avec sa belle patte gauche, nous a fait beaucoup de bien. Même si ce n'est pas un vrai n°10, il a cette touche technique qui fait toute la différence dans ce compartiment du jeu. Maintenant, c'est encore une question de style, il est défensif pour le cas de Cissé, cela lui réussit jusque-là. C'est pourquoi il est difficile d'envisager une quelconque mutation dans sa stratégie.

En outre, devant, il y a des individualités comme Sadio Mané qui peuvent faire la différence à tout moment."

Abdou Lahad Diallo, la sérénité défensive, sans oublier Ismaïla Sarr

"Lahad Diallo, en plus d'être serein dans ses interventions, dispose d'une très bonne sortie de balle. C'est un leader naturel, on l'a vu à travers ses discours. Un vrai monsieur plus, qui sera déterminant, encore une fois, pour le match le plus important de la compétition. Ismaïla aussi revient en force. À chacune de ses entrées, il a su faire très bonne impression. C'est aussi l'un des rares excentrés de métier de notre effectif. Son apport sera crucial dimanche. Sadio est à son meilleur niveau. Tous ces éléments combinés à cette confiance dégagée par l'équipe nous donnent de réelles chances de monter, enfin sur le toit de l'Afrique."

Mamadou Diop (Stagiaire)