Absente de la course des candidats pour les Législatives du 31 juillet prochain à cause de l’invalidation de leurs listes, la coalition Jámmi Gox Yi a appelé hier, lors d’un point de presse, à un vote-sanction contre le gouvernement de Macky Sall et sommé l’opposition à se mobiliser davantage pour une cohabitation à l’Assemblée nationale.

Fadel Barro de la coalition Jámmi Gox Yi exhorte ses partisans à voter pour l’opposition. Après l’invalidation de leurs listes, faute de rassembler le nombre requis de parrainages, occasionnant ainsi un conflit entre devoir citoyen et responsabilité politique au sein de ladite coalition, le leader et ses compatriotes entendent saisir leur ‘’ultime recours’’: voter contre la coalition BBY.

En conférence de presse à Dakar, hier, Fadel Barro a déclaré : ‘’Nous avons longtemps hésité, parce que nous avions un trouble interne. Nous ne savions même pas quelle attitude prendre face à ce qui se passe chez nous, au Sénégal. Notre devoir citoyen était en conflit avec notre responsable politique.’’ Une frustration qui, selon Fadel Barro, résulte de la façon dont les élections ont été organisées avec une jurisprudence dangereuse comme le caractère divisible des listes, la validation de listes sans suppléants, sans titulaires. ‘’Nous nous demandions s’il fallait participer à ce simulacre d’élections. Mais notre devoir citoyen nous impose d’aller voter. Le même devoir citoyen qui nous avait obligés, en 2012, à aller voter contre la candidature d’Abdoulaye Wade que le Conseil constitutionnel avait forcée, nous oblige, aujourd’hui, à faire pareil pour extirper Macky Sall et son système BBY de notre architecture démocratique, parce que l’ultime recours pour un citoyen, c’est sa carte d’électeur. C’est notre ultime arme et il faut la sortir, cette fois-ci pour entamer le processus de ‘démackillage’ de notre pays de ‘Benno Yakaariser’ le Sénégal en allant voter massivement’’, a-t-il détaillé.

Mais cette responsabilité politique de ‘’sanctionner la coalition Benno Bokk Yakaar’’ exige une démarche de ''décentralisation'' afin de permettre aux différents mouvements souverains au plan local, membres de la coalition Jámmi Gox Yi, de décider ‘’avec quelle coalition ils vont sanctionner Macky Sall’’.

‘’Il y a des mouvements qui sont en train de se mobiliser pour voter pour Yewwi Askan Wi et d’autres pour la coalition Aar Sénégal. Tous ceux qui ont envie de voir les gens qui composaient la liste de Jámmi Gox Yi pendant ces Législatives et que le pouvoir de Macky Sall a empêchés de participer, on vous demande de voter pour le candidat de l’opposition de votre choix’’, explique-t-il.

La déclaration d’Ousmane Sonko sur la posture des autres coalitions de l’opposition ne laisse pas indifférente Jámmi Gox Yi. Selon Omar Badiane, membre de ladite coalition, ce débat n’aurait pas dû avoir lieu, car le seul adversaire de l’opposition reste BBY. ‘’Ils sont tous sur le terrain et la population commence à espérer qu'il y aura la cohabitation le 31 juillet. Nous leur sommons d’arrêter ce débat’’, déclare Omar Badiane.

La coalition Jámmi Gox Yi a souligné, par ailleurs, que cette prise de position ne l’empêche pas de poursuivre son combat pour le ‘’peñcoo’’. Une initiative démarrée dès l’invalidation de leurs listes, dit-il, pour susciter un dialogue et débattre des enjeux des prochaines élections. ‘’Nous voulons, à travers cette initiative qui sera portée par les organisations de la société civile pour montrer aux Sénégalais qu’il n’y a pas que les politiciens au Sénégal, qu’on s’accorde sur le parrainage, la Cena, le travail de la DGE, parce qu’on ne peut continuer à laisser celle-ci organiser les élections comme elle veut et être validée par le Conseil constitutionnel tout en violant totalement la loi’’, a fait savoir Fadel Barro.

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)