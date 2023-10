Cojer Kanel   

Le candidat de la coalition BBY Amadou Ba est-il menacé dans le nord du pays ? La question se pose parce que les responsables politiques de la région de Matam disent, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, être dans l’impossibilité de travailler dans l’unité afin de demeurer un atout électoral pour l’élection présidentielle. "Les manœuvres de certains responsables de Matam risquent de mettre le candidat Amadou Ba dans une posture qui ne rassure pas. Le coordonnateur régional du parrainage, le ministre Mamadou Talla, qui suit les instructions de Farba Ngom consistant à écarter certains cadres de l’APR. Une rencontre régionale est prévue ce dimanche 8 octobre sans concertation au préalable avec les responsables politiques de la région. Ainsi, une guerre des tendances politiques sera un gros risque pour le candidat. Nous jeunesses républicaines tenons à informer l’opinion nationale et internationale des dérives du ministre Mamadou Talla qui n’est pas en mesure de fédérer, mais qui suit aveuglément les instructions de Farba Ngom. Nous tenons aussi à rappeler au président Macky Sall et au candidat Amadou Ba que la coalition BBY a toujours compté sur cette région et nous pouvons confirmer avec certitude que la coalition a besoin d’un travail collectif dans l’unité absolue pour faire passer le président Amadou Ba au premier tour", a écrit Samba Ly, membre de la Cojer départementale de Kanel. "Nous dénonçons toutes manœuvres visant à écarter les uns et les autres. Par conséquent, le président Macky Sall doit prendre cette situation en main pour éviter des frustrations qui peuvent entraîner un fiasco politique dans le Nord’’, ajoute-t-il.